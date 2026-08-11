A transferência do espanhol Rodri para o Barcelona caminha para suas etapas finais, depois que o meio-campista do Manchester City definiu sua posição sobre a mudança para o clube catalão, ao mesmo tempo em que surgiram novos detalhes sobre os motivos que o levaram a fechar as portas para o Real Madrid, apesar de as negociações entre as partes terem chegado, em determinado momento, a um estágio avançado.

De acordo com o que revelou o jornalista espanhol Ramón Álvarez de Mon em seu canal no YouTube, Rodri realizou uma reunião com José Ángel Sánchez, diretor executivo do Real Madrid, após o fim da Copa do Mundo, e demonstrou durante o encontro abertura para vestir a camisa merengue, mas dirigiu três críticas principais ao clube, que foram determinantes no rumo das negociações, antes de o negócio ser posteriormente interrompido de forma definitiva.

O atraso em fechar o negócio

A primeira objeção por parte de Rodri estava relacionada ao atraso do Real Madrid em se movimentar para contratá-lo, além dos inúmeros vazamentos que falavam sobre a falta de vontade de Florentino Pérez, presidente do clube, em concretizar o negócio já de início.

A movimentação do Real Madrid em direção ao jogador ocorreu após a confirmação de que seu joelho estava em boas condições, além do nível excepcional que ele apresentou na Copa do Mundo, onde recebeu o prêmio de melhor jogador do torneio, o que reforçou seu valor técnico e levou o clube a intensificar seu interesse em contratá-lo.

Questionamentos sobre o projeto do Real Madrid

Já a segunda crítica esteve ligada à imagem do projeto esportivo dentro do Real Madrid, pois Rodri manifestou ressalvas quanto à forma como o clube lidou com o negócio e ao momento que escolheu para se movimentar, diante da sensação de que sua contratação não foi uma prioridade clara desde o início.

E, apesar de as negociações terem chegado a um estágio avançado, essas observações influenciaram a convicção do jogador e o tornaram mais aberto a estudar as outras opções que surgiram diante dele no mercado de transferências.

"Problemas no vestiário"

O ponto mais sensível na conversa de Rodri, segundo o mesmo relato, foram os comentários sobre a existência de problemas dentro do vestiário do Real Madrid.

Álvarez de Mon disse que Rodri informou à diretoria do clube que ouvira sobre a existência de problemas dentro do elenco, o que exigiu que lhe fossem prestados esclarecimentos sobre a natureza da situação dentro do vestiário, antes que o Real Madrid conseguisse atender às exigências apresentadas pelo jogador e chegar a um acordo preliminar sobre sua transferência.

Naquele momento, parecia que o negócio estava praticamente concluído, especialmente porque Rodri estava aberto à mudança para a capital espanhola, antes de o Barcelona entrar com força no rumo das negociações e mudar os cálculos do jogador.

O Barcelona vira o jogo

No momento em que o Real Madrid negociava com o Manchester City a respeito do negócio, o clube merengue não deu prioridade absoluta à contratação de Rodri, depois de se ocupar com a definição de outros temas, entre eles a contratação de Diomande e a renovação do contrato de Vinícius.

O Barcelona aproveitou essa hesitação para entrar com força na disputa, e Rodri se viu diante de duas opções diferentes, antes de finalmente se inclinar pelo projeto catalão, após sentir que o clube se adequava às suas ambições nos âmbitos técnico e pessoal.

Por que Rodri preferiu o Barcelona?

Os dados indicam que o conhecimento de Rodri de vários jogadores internacionais do Barcelona foi um dos fatores que o ajudaram a tomar sua decisão, além de sua convicção no projeto esportivo do clube catalão e de sua admiração pelo estilo de jogo, que se ajusta em grande medida às suas características e capacidades dentro de campo.

Também foi alcançado um acordo financeiro entre Rodri e o Barcelona, à espera da conclusão do acordo final entre o clube catalão e o Manchester City, antes de o negócio se tornar oficial.

E assim, um negócio que anteriormente parecia mais próximo do Real Madrid tomou outro rumo, depois que as ressalvas de Rodri, a hesitação do clube merengue em fechar o negócio e, em seguida, a entrada do Barcelona no momento certo contribuíram para mudar o caminho do jogador, que já está a poucos passos de vestir a camisa catalã.