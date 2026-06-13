Pérez desperdiça sua chance... O talento espanhol está às portas da Premier League

O jovem espanhol Víctor Muñoz está cada vez mais perto de viver uma nova experiência na Premier League, já que o Newcastle United está em negociações avançadas para fechar sua contratação durante a atual janela de transferências, o que significa que o Real Madrid perderá a chance de recuperar o jogador.

Muñoz é um dos talentos do time do Castilla e foi transferido no verão passado para o Osasuna com um contrato de 5 anos, mas o Real Madrid detém o direito de readquirir o jogador por um valor entre 8 e 10 milhões de euros, de acordo com os termos do contrato.

O Real Madrid detém 50% dos direitos de Muñoz, após vendê-lo por 5 milhões de euros no verão passado, o que significa que tem o direito de aprovar ou rejeitar qualquer passo futuro do jogador.

Várias reportagens da imprensa indicaram que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, admira as habilidades de Muñoz e deseja recuperá-lo para que seja uma das contratações da janela de transferências de verão.

De acordo com o jornal espanhol “As”, as negociações entre o Osasuna e o Newcastle chegaram a um estágio avançado, em um momento em que o jogador vive a atmosfera da Copa do Mundo, que constitui uma oportunidade ideal para destacar suas habilidades técnicas.

Embora a cláusula de rescisão no contrato do jogador chegue a 40 milhões de euros, a oferta inglesa em questão gira em torno de mais de 30 milhões de euros, com a adição de incentivos financeiros vinculados ao desempenho e à participação. Alguns detalhes pendentes ainda estão em discussão, especialmente no que diz respeito à parte fixa e variável do negócio, além da forma de pagamento.

Além disso, as informações indicam que o Osasuna exige uma melhoria na oferta financeira para garantir o maior benefício possível com a venda, num momento em que o clube divide com o Real Madrid 50% do valor da possível transação.

Assim que um acordo definitivo for alcançado, o Osasuna deverá notificar o Real Madrid, detentor de direitos parciais sobre o contrato do jogador, para concluir os trâmites oficiais relativos à sua transferência.

Por outro lado, o clube espanhol não esconde sua convicção de que será difícil manter o jogador por mais tempo, diante do grande interesse que ele desperta, considerando-o um dos principais talentos em ascensão que se destacou de forma notável nesta temporada e deixou uma marca clara na equipe.