Pérez cumpre promessa eleitoral aos sócios do Real Madrid

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O Real Madrid começou a entrar em contato com seus sócios para entregar-lhes a camisa comemorativa exclusiva que Florentino Pérez prometeu oferecer durante sua campanha eleitoral, caso fosse reeleito.

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O jornal Sport informou que o Real Madrid comunicou a seus associados que presenteará cada um deles com uma camisa comemorativa única e exclusiva, sem distinção com base na idade.

Com isso, o Real Madrid cumpre um dos compromissos com os quais Florentino Pérez disputou as eleições para a presidência do clube merengue em junho passado.

O clube merengue já enviou, inclusive, uma notificação oficial explicando como solicitar a camisa comemorativa.

Essa proposta foi uma das promessas mais marcantes durante a campanha eleitoral. Dias antes das eleições, Florentino Pérez prometeu que, em caso de reeleição, cada associado do Real Madrid receberia anualmente uma camisa oficial exclusiva e gratuita.

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De acordo com o que o site Foot Headlines informou na ocasião, a camisa se chamará "La Socia" e jamais será colocada à venda ao público. Além disso, trará um escudo único reservado exclusivamente aos associados registrados no clube, e um novo e exclusivo design da camisa será lançado a cada temporada.

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Segundo o comunicado do clube, os associados poderão acessar, até 30 de dezembro de 2026, o escritório eletrônico de atendimento aos associados, pelo link específico para isso. Lá, deverão escolher a categoria (adulto ou criança) e o tamanho que desejarem, conforme o estoque disponível no momento do pedido.

O Real Madrid alertou que, caso o associado não defina a categoria e o tamanho, será enviada uma camisa de acordo com o estoque disponível. Para garantir a entrega correta da camisa, o clube pediu a seus associados que atualizem seus dados pessoais no perfil do associado, incluindo o endereço completo, o número do celular e o e-mail.

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Essa camisa destinada aos associados não é a mesma com que o clube celebrará o 125º aniversário de sua fundação. Está previsto que a Adidas desenhe essa camisa.

Segundo os vazamentos, a camisa será colocada à venda no início de 2027, antes da data oficial do aniversário de fundação do clube merengue, em 6 de março de 2027.

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Por meio desse presente, a diretoria do clube cumpre uma de suas promessas eleitorais mais marcantes e faz um gesto direto a uma base de torcedores que reúne mais de 100 mil associados.

Vale lembrar que o Real Madrid ocupa a vice-liderança da tabela de classificação do Campeonato Espanhol nesta temporada, com 30 pontos, três pontos atrás de seu rival tradicional, o Barcelona, líder, após a disputa de 12 rodadas.