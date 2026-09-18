Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, visitou Ceuta na manhã desta sexta-feira, em uma visita oficial simbólica que teve como objetivo reduzir as tensões e tentar acalmar a crise política e migratória que a cidade enfrenta desde o final de julho.

Segundo o jornal francês "L'Équipe", o gesto de Pérez veio depois da polêmica gerada desde a noite de terça-feira, após a vitória do Real Madrid sobre o Elche pelo placar de (3 a 2), quando Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Ibrahima Konaté apareceram com camisas que carregavam uma mensagem de solidariedade com os habitantes de Ceuta, o que tornou o clube o centro de um debate acalorado na Espanha.

Pérez chegou primeiro de avião a Gibraltar, antes de seguir de helicóptero até Ceuta, sendo recebido diante do prédio da prefeitura por cerca de 100 pessoas, além de vários torcedores do Real Madrid, entre eles o torcedor conhecido pelo apelido de "Dudu".

O presidente do clube foi acompanhado por dois ídolos do Real Madrid: José Martínez Sánchez, conhecido como "Pirri", e Emilio Butragueño.

Juan Jesús Vivas, prefeito de Ceuta, recebeu Pérez na sede da prefeitura, com a presença do presidente do Ceuta, clube que disputa a segunda divisão espanhola.

Ao deixar a cerimônia de recepção, pouco antes de uma hora da tarde, Pérez disse em francês: "Vim até aqui movido pela amizade por Pirri".

Pirri havia nascido em Ceuta em 1945, o que explica o caráter pessoal e simbólico da visita.

A visita tem um caráter simbólico, em meio aos esforços das partes envolvidas para acalmar o clima que se intensificou nos últimos dias em razão da polêmica relacionada à cidade.