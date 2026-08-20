Em clima de empolgação na Cidade Esportiva do Real Madrid, o clube merengue apresentou seu mais recente reforço defensivo, o francês Ibrahima Konaté, novo jogador do elenco, que chega para fortalecer a linha defensiva na próxima temporada.
O presidente Florentino Pérez recebeu o zagueiro francês na sala principal de reuniões, onde ocorreu a cerimônia de assinatura oficial do contrato que ligará Konaté ao clube merengue pelas próximas quatro temporadas, até 30 de junho de 2030.
Após a assinatura, o presidente Pérez entregou ao recém-chegado os presentes tradicionais do clube, além da camisa branca oficial com seu nome e o número 16, que ele usará ao longo de sua trajetória com o Real Madrid.
A cerimônia contou com a presença marcante do presidente de honra do clube, José Martínez Pirri, reafirmando a importância da contratação e a relevância do novo jogador dentro do projeto do Real Madrid.
Konaté, a quem foi entregue a camisa número 16, recebeu os presentes simbólicos do clube: uma maquete em miniatura do estádio Santiago Bernabéu e um relógio de luxo, na presença do presidente de honra do clube, José Martínez Pirri.
Contratação gratuita com salário gigantesco
O Real Madrid manteve sua política recente no mercado de transferências ao contratar jogadores livres, com Konaté se juntando de graça após o fim de seu contrato com o Liverpool, seguindo os passos de Rüdiger, Alaba, Trent e Mbappé. No entanto, a contratação gratuita veio acompanhada de um salário gigantesco que o coloca entre os mais altos do elenco, já que ele receberá cerca de 22 milhões de euros por ano como salário total, valor condizente com um zagueiro internacional de seu porte.
A contratação de Konaté (27 anos) reforça uma posição que sofreu muito com lesões na temporada passada. Trata-se de um zagueiro central por excelência, que joga com o pé direito e não atuou em nenhuma outra posição desde que se profissionalizou, destacando-se por sua estrutura física forte e grande capacidade nos duelos.
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Disputa precoce com Huijsen
Konaté não esperará muito para enfrentar seu primeiro teste, já que está pronto para participar da partida do próximo sábado no estádio Cornellà-El Prat, contra o Espanyol, caso Mourinho considere adequado.
Rüdiger é um titular garantido nos planos do treinador português, enquanto se acende a disputa pela segunda vaga entre o recém-chegado Konaté e o jovem Huijsen, no primeiro desafio real que a nova defesa do Real enfrenta.