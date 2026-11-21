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Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, avisou ao Barcelona que não vai parar de trabalhar até que todos os fatos do caso Negreira sejam esclarecidos e, ao mesmo tempo, atacou Javier Tebas, presidente da LaLiga.

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De acordo com o jornal espanhol AS, Pérez falou aos sócios do clube no mesmo local em que foi reeleito presidente há mais de seis meses e abordou as principais questões atuais do clube e seus projetos futuros, como o "Bernabéu Infinito" e o acordo com a União das Associações Europeias de Futebol (Uefa).

Caso Negreira

"O caso Negreira não é um problema do Real Madrid. Talvez sejamos a principal vítima, mas trata-se de uma fraude completa, que afetou todas as competições nacionais e internacionais ligadas entre si", disse Pérez.

"É um problema de todos os participantes da competição e das instituições que a supervisionam. Não vou parar até que todos os responsáveis sejam punidos", acrescentou, sendo aplaudido em seguida no salão.

"É difícil entender que o Real Madrid seja o único interessado em ir até o fim neste caso, apesar de ser um problema de todos. Isso questiona as demais partes envolvidas, especialmente a LaLiga e a Federação Espanhola, cuja principal responsabilidade é proteger a integridade da competição", continuou.

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"Elas não fizeram nada perante a Uefa, e o Real Madrid teve de reunir as informações e apresentar a denúncia por conta própria", prosseguiu, lembrando que a Uefa encaminhou o caso, em outubro passado, ao Comitê de Ética e Disciplina.

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"A Federação Espanhola está no centro deste caso, enquanto a LaLiga mantém silêncio absoluto e nem sequer fez perguntas durante as investigações. Ou querem esconder informações que tinham, ou simplesmente não querem exercer suas responsabilidades", completou.

"O Real Madrid sofreu as consequências desde que me tornei presidente, e as estatísticas daqueles anos até 2018 são claras. Segundo a Stats Perform, o Barcelona jogou 862 partidas com superioridade numérica, enquanto o Real Madrid jogou 80 partidas com inferioridade numérica", seguiu Pérez.

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"Desde a implementação do VAR, o Real teve 42 gols anulados, quase o dobro do segundo colocado do campeonato e mais que o dobro dos gols anulados do Barcelona, que somam 19", continuou.

"Na primeira divisão ainda há 21 árbitros que foram promovidos por Negreira, incluindo árbitros de vídeo. Eles nos acusam e depois apitam as partidas que jogamos", explicou.

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"Parece que todo o sistema do futebol espanhol quer que esqueçamos o que aconteceu. Isso não pode ficar impune, pois o silêncio diante desses fatos pode ser outra forma de responsabilidade", prosseguiu.

Pérez também atacou o presidente da LaLiga: "Tebas, em vez de ajudar a revelar a verdade, escolheu o caminho de atacar o Real Madrid nas redes sociais. Em outubro, ele ultrapassou todos os limites ao comparar o canal do Real Madrid ao nazismo e, em vez de recuar, insistiu em sua posição".

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"O que Tebas fez é um insulto às vítimas do nazismo e à torcida do Real Madrid, algo repugnante e inaceitável. O pior é que o senhor Tebas ainda não apresentou sua renúncia e que o presidente da Federação Espanhola não o convidou a deixar o cargo de vice-presidente da entidade", continuou.

"As divergências se resolvem com argumentos, e não com insultos. Por isso, apresentamos uma denúncia contra Tebas ao Conselho Superior de Esportes, que pediu ao tribunal administrativo que a analisasse", completou.

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Ele encerrou o tema dizendo: "Não vou descansar. A integridade da competição é o valor mais importante do esporte, porque sem integridade não há credibilidade e, sem credibilidade, não há futuro para o futebol".

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Acordo com a Uefa

Pérez destacou os frutos do acordo firmado em fevereiro passado com a Uefa e a Associação Europeia de Clubes, por meio do qual reaproximou o clube do futebol europeu após as decisões judiciais favoráveis à Superliga.

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O dirigente revelou que uma das primeiras iniciativas será a transmissão gratuita dos melhores jogos das competições europeias na Índia a partir da próxima temporada, em uma experiência pioneira que abre caminho para ampliá-la a outras regiões no futuro.

Eleições antecipadas

Pérez relembrou o motivo pelo qual antecipou as eleições em que renovou seu mandato em junho passado: "Durante vários meses, foram publicadas notícias completamente falsas e narrativas afirmando que a torcida do Real Madrid estava dividida".

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"Embora isso sempre tenha acontecido, alguns veículos de comunicação ultrapassaram os limites nos últimos meses. Foi uma campanha orquestrada para assumir o controle do clube, e só havia uma resposta: devolver a palavra aos verdadeiros donos do clube, os sócios", acrescentou.

"Enquanto eu for presidente, não permitirei que ninguém coloque seus interesses acima dos interesses dos sócios. O destino do clube será sempre decidido pelos sócios, e por mais ninguém", concluiu.