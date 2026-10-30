A seleção da França e o Chelsea sofreram um duro golpe após a confirmação da lesão do zagueiro Maxence Lacroix, que sofreu um estiramento na musculatura posterior da coxa esquerda, o que o deixará fora da próxima convocação dos Bleus em novembro.

Lacroix se lesionou durante o confronto entre Chelsea e Liverpool, anteontem, na quarta-feira, pela Copa da Liga Inglesa, antes de passar por exames médicos que confirmaram a lesão, em meio a previsões de que ficará várias semanas afastado dos gramados.

Segundo a rede RMC francesa, está confirmada a ausência do zagueiro francês, de 26 anos, no duelo contra o Manchester United, marcado para sábado pela Premier League. Ele também desfalcará a França nas partidas contra a Itália, no dia 12 de novembro, e a Turquia, no dia 15 do mesmo mês, pela Liga das Nações da Europa.

A data de seu retorno aos gramados ainda não está clara, já que pairam dúvidas sobre a possibilidade de ele voltar a jogar antes do fim deste ano.

Ausência significativa após início forte com França e Chelsea

Lacroix havia chamado a atenção com suas atuações pelo Crystal Palace na última temporada, antes de se juntar à seleção da França em março de 2026, disputando até agora 11 jogos internacionais com a camisa dos Bleus.

O zagueiro francês participou de três partidas na Copa do Mundo disputada neste verão, sob o comando de Didier Deschamps, e também foi titular por Zinedine Zidane em três dos seus primeiros quatro jogos à frente da comissão técnica da seleção durante a última data Fifa, diante da ausência de vários pilares defensivos.

Lacroix se transferiu para o Chelsea em julho passado por cerca de 60 milhões de euros e teve um bom início com o time londrino, tornando-se peça fundamental na zaga sob o comando do técnico Xabi Alonso.

A lesão coloca a comissão técnica do Chelsea e da seleção da França diante de um novo desafio, especialmente em razão do papel que o jogador passou a desempenhar nas duas equipes e da proximidade dos importantes compromissos internacionais em novembro.