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Perdeu o brilho e Diomande roubou a cena: Mourinho vai permitir a saída de Vinícius?

Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
Vinicius Junior
Y. Diomande
J. Mourinho
Espanha
Brasil
Costa do Marfim
Portugal

prolongou seu contrato até 30 de junho de 2032

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 Sempre considerado um jogador intocável no Real Madrid, Vinícius Júnior atravessa uma fase difícil e perdeu seu lugar na equipe titular.

De acordo com José Félix Díaz, jornalista do jornal "As", o jogador tem plena consciência de que perdeu seu lugar na equipe titular.

Trata-se de uma situação sem precedentes para um jogador cujo brilho individual e atuações decisivas a torcida do Santiago Bernabéu estava acostumada a ver. Suas últimas exibições, menos convincentes do que aquelas às quais os torcedores estavam habituados, contribuíram para a reorganização do setor ofensivo.

Ainda assim, a perda de espaço de Vinícius não significa que seu treinador o tenha deixado de lado, muito pelo contrário. O jornal "As" relatou que "Vinícius sabe perfeitamente que perdeu seu lugar na equipe titular, e tem consciência de que já não está imune à concorrência, mas se há uma coisa que sentiu nos últimos dias, é o respeito e o apoio absoluto de José Mourinho e do clube".

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Embora Mourinho não procure proteger Vinícius da concorrência nem garantir-lhe um lugar na equipe titular, ele deseja ajudá-lo a recuperar seu melhor nível.

Mourinho não permitirá a saída de Vinícius

Essa postura contrasta fortemente com as dificuldades e os mal-entendidos que marcaram a antiga relação de Vinícius com Xabi Alonso.

 Segundo o jornal espanhol, a comunicação entre o brasileiro e Mourinho é agora excelente, com conversas marcadas pela franqueza, tanto em particular quanto nas declarações públicas do técnico português.

A comissão técnica do Real Madrid está totalmente empenhada em recuperar aquele jogador explosivo e decisivo que fez dele um dos melhores do mundo em sua posição.

 Por sua parte, Vinícius trabalha duro para mudar essa situação, com o objetivo de recuperar sua capacidade de driblar os defensores, virar o rumo das partidas e pressionar constantemente as defesas adversárias.

Ainda assim, o Real Madrid tem certa tranquilidade quanto a isso. Após renovar seu contrato até 30 de junho de 2032 no verão passado, Vinícius se beneficia de um acordo que reflete a confiança de longo prazo do clube nele.

 Mas suas estatísticas atuais estão muito longe de seu nível habitual: 12 partidas, apenas um gol e três assistências. É um rendimento insuficiente para um jogador de seu valor, mesmo com o impacto de sua suspensão no campeonato sobre sua temporada.

Em Madri, ninguém parece querer agir com pressa. O clube sabe o que o brasileiro é capaz de oferecer quando está em seu melhor momento, mas agora espera que ele prove isso novamente.

E como podem ver, com a atuação recente de Vinícius e a ascensão de Yan Diomandé, seu lugar na equipe titular já não é algo garantido; tornou-se um objetivo que ele busca conquistar novamente.

 

 

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