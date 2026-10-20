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Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Tim Ursinus
Traduzido por

"Perdeu credibilidade": chefão do Barça, Joan Laporta volta a atacar o Real Madrid

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga

Joan Laporta voltou a disparar farpas contra o Real Madrid. O presidente do FC Barcelona criticou agora a diretoria do clube merengue.

"O Real Madrid perdeu credibilidade, tanto no âmbito institucional quanto no esportivo", disse o dirigente do Barça em entrevista ao L'Equipe. "Acho que eles seguiram o caminho errado e agora estão pagando o preço por isso. Abriram o talão de cheques para contratar muitos jogadores caríssimos que não estão entregando os resultados esperados", ressaltou.

De fato, o Real Madrid não conquistou nenhum título importante nos últimos dois anos. O Barça, por outro lado, tornou-se a referência na Espanha sob o comando de Hansi Flick e, com nove vitórias em nove jogos, segue rumo ao título de LaLiga. Antes do clássico do próximo domingo, a vantagem sobre o arquirrival é de seis pontos. Uma vitória dos catalães já poderia ser decisiva. À frente do Real também está o Atlético de Madrid, segundo colocado com um ponto a mais. Segundo rumores, o técnico Jose Mourinho já estaria sob forte pressão antes do aguardado confronto.

Para Laporta, a situação também se deve aos grandes egos do elenco de estrelas do Real Madrid, que conta com Kylian Mbappe, Jude Bellingham e Vinicius Junior. "Ter mais de um galo no mesmo galinheiro nunca pode funcionar", disse o dirigente de 64 anos. Segundo ele, a estratégia do Barça de apostar muito mais em talentos formados no próprio clube é claramente superior à política de contratações do Real.

Por que a relação entre Barça e Real Madrid se rompeu?

Laporta também comentou a relação entre os dois clubes, há tempos bastante abalada. "Essa relação já não existe. Eu diria até que agora há um confronto", afirmou.

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25 de out. de 2026

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Barça e Real Madrid vêm trocando ataques públicos há meses. O principal motivo apontado é o muito comentado caso Negreira, que envolve pagamentos de até sete milhões de euros feitos pelo FC Barcelona ao longo de muitos anos a empresas ligadas a Jose Maria Enriquez Negreira, ex-vice-presidente do comitê de arbitragem espanhol. Em maio, o presidente do Real, Florentino Perez, acusou o Barça, entre outras coisas, de corrupção e chamou o episódio de "o caso de corrupção mais grave da história do futebol". "Ganhei sete campeonatos. Poderia ter ganhado o dobro. Os outros foram roubados de mim", disse ele.

A situação se agravou a tal ponto que o caso chegará à Justiça em 25 de novembro. Nessa data, as duas partes terão de comparecer a uma audiência de conciliação em Madri. A audiência antecede um possível processo criminal por difamação contra Perez.

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Por que o Real Madrid não está em conflito apenas com o Barça

Recentemente, Laporta também fez acusações graves contra o Real, que agora trava uma disputa com o presidente da liga, Javier Tebas. O clube madrilenho pediu a renúncia de Tebas depois que ele, por meio do X, acusou o canal de TV do próprio clube de fazer propaganda nos moldes da Alemanha nazista.

"Ter Javier Tebas como presidente de LaLiga, com a experiência que assuntos como esses exigem. Além disso, ele sabe como reagir a esses ataques de Madri contra LaLiga", disse Laporta antes do jogo de sábado contra o Real Betis, vencido por 5 a 2. "Parece que eles querem destruir tudo, que querem destruir LaLiga, que querem destruir o Comitê Técnico de Árbitros. Também não estão satisfeitos com a federação, não estão satisfeitos com nada", acrescentou.


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