Também na segunda semana de pré-temporada, o novo reforço de 16 anos do Hertha BSC treina sozinho, afastado de seus novos companheiros de equipe. Ele só pode realizar treinos individuais, pois em Leverkusen há preocupação com o supertalento.

Isso porque Eichhorn sofre com as consequências de uma grave infecção gastrointestinal, que ele contraiu logo após o início dos treinos na última segunda-feira. A consequência drástica: uma enorme perda de peso. O adolescente, que já era bastante magro, teria perdido cinco quilos em cinco dias. Portanto, é impensável que ele retorne aos treinos com o time.

Para evitar uma possível lesão devido ao corpo enfraquecido, Eichhorn treina atualmente apenas com baixa intensidade, acompanhado pelos preparadores físicos, fora do campo ou na sala de musculação. Eichhorn precisa primeiro recuperar as forças antes de poder mostrar seu valor sob o comando do novo técnico Carles Martinez. Segundo o jornal “Bild”, no momento ele ainda não consegue fazer mais do que alguns exercícios leves de chutes e sprints.

Kennet Eichhorn recusou ofertas do FC Bayern de Munique e do BVB

Por isso, Eichhorn também não fará parte da escalação para o amistoso deste sábado contra o Kickers Offenbach, da Liga Regional. Ele só deve se juntar ao time nos dias seguintes. Bem a tempo de estar em plena forma para o início da temporada. Nessa altura, Eichhorn poderá até mesmo conquistar uma vaga no time titular. Nas negociações com o Leverkusen, foi-lhe prometido que ele se tornaria uma peça fundamental no meio-campo defensivo central no esquema 4-3-3 preferido por Martinez.

Na última temporada, Eichhorn chamou a atenção de vários grandes clubes ao jogar pelo Hertha, mas acabou optando conscientemente pelo projeto em Leverkusen. Segundo informações, ele recusou propostas do FC Bayern, do BVB, do Liverpool e do PSG, entre outros. Pelo menos para o BVB e o Bayern, o bônus de assinatura de dez milhões de euros exigido pelos assessores de Eichhorn teria sido, de qualquer forma, alto demais.

Com apenas 19 partidas na 2ª Bundesliga no currículo, Eichhorn assinou um contrato com o Bayer válido até 2031. O campeão de 2024 teria desembolsado cerca de nove milhões de euros por seus serviços por meio de uma cláusula de rescisão.

Estatísticas de Kennet Eichhorn na equipe principal do Hertha BSC

Partidas disputadas 19 Partidas com mais de 90 minutos 2 Gols 2 Assistências 0 Cartões amarelos 7 Cartões vermelhos 1



