Pênalti de Mbappé negado apesar do sangue: quem é Rojas, árbitro do clássico entre Barcelona e Atlético de Madrid?

A comissão de arbitragem anunciou a designação do árbitro espanhol Javier Alberola Rojas para comandar o aguardado confronto entre Atlético de Madrid e Barcelona, marcado para este domingo, pelo Campeonato Espanhol, em uma partida de grande importância na briga pela liderança.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o árbitro Javier Iglesias Villanueva ficará responsável pela tecnologia do VAR, em sua segunda designação de arbitragem de destaque nesta temporada.

Alberola Rojas tem 34 anos, é natural da cidade de Ciudad Real e é considerado um dos árbitros em ascensão mais notáveis do futebol espanhol, após ter feito sua estreia na Liga dos Campeões da Europa recentemente, apesar de já integrar o primeiro grupo de árbitros da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA).

Comanda o clássico entre Barcelona e Atlético pela primeira vez

A partida de amanhã será a sétima atuação do árbitro no Campeonato Espanhol na temporada atual, além de representar o primeiro confronto entre Atlético de Madrid e Barcelona que ele comanda na carreira na primeira divisão.

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Alberola Rojas já comandou 21 partidas do Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol, nas quais a equipe obteve 12 vitórias, contra quatro empates e cinco derrotas. A última partida que apitou para o clube madrilenho foi diante do Sevilla, na terceira rodada da temporada atual, que terminou com a vitória do Atlético por 3 a 1 no estádio Sánchez-Pizjuán.

O mesmo árbitro também comandou a final da Copa do Rei de 2026, que o Atlético de Madrid perdeu para a Real Sociedad nos pênaltis, após o tempo normal e a prorrogação terminarem empatados em 2 a 2 no estádio de La Cartuja.

Já pelo Barcelona, Alberola Rojas comandou 13 partidas, nas quais a equipe catalã obteve 10 vitórias e dois empates, contra apenas uma derrota.

A última partida que apitou para o Barcelona foi em fevereiro passado, quando a equipe venceu o Levante por 3 a 0 no estádio Spotify Camp Nou, enquanto a única derrota remonta a 20 de maio de 2023, quando o time caiu diante da Real Sociedad por 2 a 1 em seu próprio estádio.

Episódio de arbitragem polêmico

A designação de Alberola Rojas acontece depois que seu nome foi associado a um episódio de arbitragem que provocou a ira do Real Madrid na temporada passada, quando ele recusou marcar um pênalti a favor do francês Kylian Mbappé no confronto contra o Girona, lance que se transformou em centro de amplo debate na imprensa espanhola e reabriu o arquivo das decisões de arbitragem polêmicas no Campeonato Espanhol.

IMAGO

As raízes da polêmica remontam à partida entre Real Madrid e Girona, disputada em abril de 2026, que terminou empatada por 1 a 1, depois que os minutos finais testemunharam um lance que provocou amplas contestações dentro do clube merengue.

Durante a partida, Mbappé levou uma pancada no rosto dentro da área por parte do zagueiro brasileiro Vítor Reis, que lhe causou um corte e sangramento acima da sobrancelha direita, mas o árbitro Javier Alberola Rojas não marcou pênalti a favor do Real Madrid, assim como o árbitro de vídeo assistente não interveio para revisar e alterar a decisão.

Álvaro Arbeloa, então técnico do Real Madrid, considerou que sua equipe merecia um pênalti naquele lance, e também criticou o mecanismo de tratamento de alguns lances polêmicos, em referência ao papel da tecnologia do vídeo e aos limites de sua intervenção nas decisões de arbitragem.