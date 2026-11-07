Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Real Madrid CF v Atletico Madrid - Super Copa de EspañaGetty Images Sport
Traduzido por

Pênalti de Mbappé negado apesar do sangue: quem é Rojas, árbitro do clássico entre Barcelona e Atlético de Madrid?

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
J. Alberola
K. Mbappe
Espanha
França

O árbitro espanhol foi testemunha do choque do Atlético na final da Copa do Rei

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

A comissão de arbitragem anunciou a designação do árbitro espanhol Javier Alberola Rojas para comandar o aguardado confronto entre Atlético de Madrid e Barcelona, marcado para este domingo, pelo Campeonato Espanhol, em uma partida de grande importância na briga pela liderança.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o árbitro Javier Iglesias Villanueva ficará responsável pela tecnologia do VAR, em sua segunda designação de arbitragem de destaque nesta temporada.

Alberola Rojas tem 34 anos, é natural da cidade de Ciudad Real e é considerado um dos árbitros em ascensão mais notáveis do futebol espanhol, após ter feito sua estreia na Liga dos Campeões da Europa recentemente, apesar de já integrar o primeiro grupo de árbitros da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA).

Comanda o clássico entre Barcelona e Atlético pela primeira vez

A partida de amanhã será a sétima atuação do árbitro no Campeonato Espanhol na temporada atual, além de representar o primeiro confronto entre Atlético de Madrid e Barcelona que ele comanda na carreira na primeira divisão.

Próximas partidas
ATM

ATM

La Liga

08 de nov. de 2026

BAR

BAR

Alberola Rojas já comandou 21 partidas do Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol, nas quais a equipe obteve 12 vitórias, contra quatro empates e cinco derrotas. A última partida que apitou para o clube madrilenho foi diante do Sevilla, na terceira rodada da temporada atual, que terminou com a vitória do Atlético por 3 a 1 no estádio Sánchez-Pizjuán.

O mesmo árbitro também comandou a final da Copa do Rei de 2026, que o Atlético de Madrid perdeu para a Real Sociedad nos pênaltis, após o tempo normal e a prorrogação terminarem empatados em 2 a 2 no estádio de La Cartuja.

Já pelo Barcelona, Alberola Rojas comandou 13 partidas, nas quais a equipe catalã obteve 10 vitórias e dois empates, contra apenas uma derrota.

A última partida que apitou para o Barcelona foi em fevereiro passado, quando a equipe venceu o Levante por 3 a 0 no estádio Spotify Camp Nou, enquanto a única derrota remonta a 20 de maio de 2023, quando o time caiu diante da Real Sociedad por 2 a 1 em seu próprio estádio.

Episódio de arbitragem polêmico

A designação de Alberola Rojas acontece depois que seu nome foi associado a um episódio de arbitragem que provocou a ira do Real Madrid na temporada passada, quando ele recusou marcar um pênalti a favor do francês Kylian Mbappé no confronto contra o Girona, lance que se transformou em centro de amplo debate na imprensa espanhola e reabriu o arquivo das decisões de arbitragem polêmicas no Campeonato Espanhol.

imago-sport-1075866631.jpgIMAGO

As raízes da polêmica remontam à partida entre Real Madrid e Girona, disputada em abril de 2026, que terminou empatada por 1 a 1, depois que os minutos finais testemunharam um lance que provocou amplas contestações dentro do clube merengue.

Durante a partida, Mbappé levou uma pancada no rosto dentro da área por parte do zagueiro brasileiro Vítor Reis, que lhe causou um corte e sangramento acima da sobrancelha direita, mas o árbitro Javier Alberola Rojas não marcou pênalti a favor do Real Madrid, assim como o árbitro de vídeo assistente não interveio para revisar e alterar a decisão.

Álvaro Arbeloa, então técnico do Real Madrid, considerou que sua equipe merecia um pênalti naquele lance, e também criticou o mecanismo de tratamento de alguns lances polêmicos, em referência ao papel da tecnologia do vídeo e aos limites de sua intervenção nas decisões de arbitragem.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google