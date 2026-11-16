Pena cumprida e processos em aberto: Rubiales volta após 3 anos de suspensão

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Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, está prestes a virar a página da suspensão que o afastou de qualquer atividade ligada ao futebol por 3 anos, em razão dos episódios ocorridos na final da Copa do Mundo Feminina de 2023. Com isso, ele volta a estar apto a ocupar cargos em entidades do futebol, apesar de alguns processos judiciais relacionados ao período em que presidiu a federação seguirem em andamento.

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De acordo com o jornal "Marca", a suspensão de Rubiales termina nesta terça-feira, depois de a Federação Internacional de Futebol (Fifa) tê-lo punido com a proibição de exercer qualquer atividade no futebol dentro e fora da Espanha, por causa de sua conduta durante a cerimônia em que a seleção espanhola conquistou o título da Copa do Mundo Feminina, em Sydney.

O episódio gerou grande polêmica no meio esportivo, depois que Rubiales beijou a jogadora Jenni Hermoso sem o consentimento dela durante a comemoração do primeiro título da história da seleção espanhola na competição, além de ter feito um gesto inapropriado na tribuna de honra enquanto celebrava a vitória.

A Corte Arbitral do Esporte aplicou duas punições ao ex-presidente da federação espanhola, cada uma de 18 meses, pelos dois episódios, antes que a Fifa interviesse e decidisse suspendê-lo provisoriamente em 26 de agosto de 2023, para depois impor uma pena que o impedia de exercer qualquer atividade ligada ao futebol por 3 anos.

Em fevereiro de 2025, a Corte Arbitral do Esporte manteve a suspensão, e Rubiales seguiu afastado de cargos e atividades no futebol até o fim da pena , cujo término abre caminho para um possível retorno ao meio esportivo, desde que ele cumpra os requisitos legais e administrativos exigidos.

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Apesar do fim da punição esportiva, o caso envolvendo o beijo em Hermoso ainda pesa sobre o futuro de Rubiales. Em junho de 2025, a Audiência Nacional da Espanha confirmou sua condenação por agressão sexual e lhe impôs uma multa de 10.800 euros.

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O tribunal também obrigou o ex-presidente da federação espanhola a pagar 3 mil euros a Hermoso como indenização por danos morais e manteve sua absolvição da acusação de coação. Rubiales, por sua vez, decidiu recorrer da sentença ao Supremo Tribunal, pedindo que sua inocência seja declarada.

Segundo informou a agência de notícias espanhola em setembro de 2026, a expectativa era de que o Supremo Tribunal analisasse o recurso e tomasse uma decisão antes do fim deste ano, o que faz do processo judicial um dos principais fatores em torno de qualquer passo futuro que Rubiales venha a dar.

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Os problemas legais não se limitam ao caso Hermoso. O ex-presidente da federação espanhola continua sendo investigado no caso da Supercopa da Espanha, relacionado ao acordo para levar a competição à Arábia Saudita, além de outros processos envolvendo contratos firmados pela federação durante sua gestão.

As investigações incluem ainda o contrato de reforma do estádio La Cartuja. O tribunal de Majadahonda segue analisando uma série de operações realizadas durante o mandato de Rubiales, depois que o juiz decidiu, em junho de 2026, prorrogar as investigações por mais seis meses, o que significa que o caso continua mesmo com o fim da suspensão esportiva.

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Desde que deixou a presidência da Federação Espanhola de Futebol, Rubiales tentou manter presença no cenário esportivo por meio de aparições na mídia e levantando uma série de questões relacionadas à gestão da federação. Ele também publicou um livro intitulado "Matar a Rubiales", no qual aborda sua experiência e os acontecimentos que levaram à sua queda do cargo.

Em novembro de 2025, Rubiales revelou ter mantido conversas com duas federações asiáticas sobre a possibilidade de assumir funções administrativas no futuro, mas não divulgou quais eram nem a natureza dos cargos discutidos, o que abriu espaço para especulações sobre seu próximo destino após o fim da punição.

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No entanto, o ex-presidente da federação espanhola se mostrou mais cauteloso quanto a voltar ao cargo que deixou em meio a uma enxurrada de críticas. Em setembro passado, durante participação em um programa, ele afirmou que não pensa em se candidatar novamente à presidência da federação e disse que suas prioridades atuais são a família, seus negócios particulares e a própria defesa nos processos judiciais em andamento.

Dessa forma, a partir de 17 de novembro de 2026, Rubiales recupera o direito de exercer atividades ligadas ao futebol, com a possibilidade de se candidatar a cargos na federação espanhola caso cumpra os requisitos exigidos. O fim da punição, porém, não significa necessariamente seu retorno ao cenário do futebol, sobretudo porque ele ainda não anunciou nenhum plano oficial de volta, enquanto seguem os processos que o acompanham desde que deixou o cargo.