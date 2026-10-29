Pelo segundo dia consecutivo, dupla do Real desfalca o treino coletivo

O Real Madrid se prepara para disputar a partida contra o Racing Santander, marcada para o próximo domingo, com dois de seus jogadores titulares seguindo um programa de treino diferente do restante do grupo.

O jornal Sport informou que Arda Güler e Fede Valverde continuam a treinar de forma separada do grupo, pelo segundo dia consecutivo após o clássico.

Güler e Valverde realizaram treinos específicos nesta quinta-feira, no centro de Valdebebas, depois de terem treinado dentro da academia, ontem, quarta-feira.

As expectativas parecem positivas em relação aos jogadores. De acordo com as informações vindas do Real Madrid, os exames médicos a que Valverde foi submetido descartaram a existência de lesão, enquanto Güler sofre de uma leve fadiga muscular.

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Espera-se que os dois jogadores estejam disponíveis para participar do confronto contra o Racing, apesar de ambos seguirem atualmente um programa de treino separado em Valdebebas.

Os números demonstram a importância da recuperação do melhor nível físico de Valverde. O meio-campista, principal capitão do Real Madrid, disputou 1.071 minutos em 13 partidas em diversas competições. No Campeonato Espanhol, Valverde começou como titular nas dez rodadas disputadas até agora, e jogou 801 minutos em campo.

Güler também ocupa um lugar importante nos planos do técnico português José Mourinho, já que o jogador turco participou de 12 partidas em diversas competições, com um total de 702 minutos, nos quais marcou 3 gols e deu 4 assistências. Também participou das dez rodadas do Campeonato Espanhol, e começou oito delas como titular, tornando-se um dos elementos habituais que sustentam a eficácia ofensiva do Real Madrid.

As preparações físicas de Güler e Valverde ganham importância adicional diante do próximo calendário de jogos. O Real Madrid se prepara para iniciar uma sequência de partidas fora de seu estádio, que se estende ao longo de um mês inteiro.

O time merengue será hóspede do Racing Santander no próximo domingo, depois viajará a Atenas para enfrentar o AEK, no dia 4 de novembro, antes de encerrar a semana com um confronto contra o Valencia, no estádio Mestalla, no sábado, 7 de novembro.

Esses três jogos consecutivos fora de casa impõem a necessidade de gerenciar com cuidado o esforço físico dos jogadores, diante da pressão do calendário de competições.

Já no que diz respeito aos demais jogadores lesionados, Raúl Asencio treinou separadamente, enquanto Rodrygo segue seu programa de reabilitação para a recuperação. O restante da sessão de treino contou com exercícios com bola, uma etapa dedicada ao trabalho tático e, em seguida, partidas em um campo de dimensões reduzidas.

O próximo treino será amanhã, sexta-feira, e o acompanhamento da evolução da condição física de Güler e Valverde permitirá determinar o grau de prontidão de dois elementos fundamentais no elenco de Mourinho, antes do início da sequência de jogos fora que aguarda o time merengue durante o próximo mês.