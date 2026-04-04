Pela primeira vez após a lesão... Mbappé lidera o ataque do Real Madrid contra o Maiorca

Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, anunciou a escalação da equipe para o confronto contra o Real Mallorca, marcado para hoje, sábado, pela 30ª rodada da La Liga.

A lista do Real Madrid para a partida de hoje contou com as ausências de Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Rodrygo Goes e Dani Ceballos por lesão, além de Fede Valverde, suspenso.

Já o Real Madrid recuperou os serviços do zagueiro brasileiro Éder Militão, após um longo período de ausência devido a lesão.

Arbeloa escalou um trio ofensivo, composto por Kylian Mbappé, que voltou a ser titular pela primeira vez após se recuperar de uma lesão, ao lado de Ibrahim Díaz e Arda Güler.

A escalação completa do Real Madrid foi a seguinte:

Lunin - Trent Alexander-Arnold - Rüdiger - Hojlund - Álvaro Carreras - Manuel Ángel - Tchouaméni - Camavinga - Arda Güler - Ibrahim Díaz - Mbappé.

O Real Madrid ocupa a segunda posição na tabela da La Liga com 69 pontos, quatro pontos atrás do segundo colocado, o Barcelona, enquanto o Maiorca está na 18ª posição com 28 pontos.



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