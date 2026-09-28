Pela porta errada: Klopp entra para a história da seleção da Alemanha!

Jürgen Klopp entrou para a história da seleção da Alemanha pela porta errada, ao registrar o pior início de um treinador na história da "Mannschaft" após suas duas primeiras partidas no comando da equipe técnica, na estreia de sua trajetória na Liga das Nações da Europa.

A seleção alemã perdeu para a Grécia por um a zero, depois de ter empatado em sua primeira partida com a Holanda por um a um, ficando apenas com um ponto nas duas primeiras rodadas, em um início que nenhum treinador da seleção havia registrado antes.





Sepp Herberger, em 1937, e Helmut Schön, em 1965, começaram suas trajetórias com a Alemanha sem conquistar qualquer vitória nas duas primeiras partidas, mas ambos empataram nos dois jogos, enquanto Klopp sofreu uma derrota e um empate, tornando-se o dono do pior início na história da seleção alemã segundo o jornal Marca.

Apesar do início difícil, o treinador alemão tentou minimizar a importância dos resultados iniciais, afirmando que já sabia, antes de assumir a função, que o futebol alemão passa por um período difícil, e que não chegou à seleção para resolver todos os seus problemas da noite para o dia.

Klopp disse que a evolução leva tempo, ressaltando que a seleção chegará no futuro a um patamar que fará qualquer adversário sofrer diante dela, e ainda pediu à torcida e aos críticos que direcionassem as críticas a ele, em vez de responsabilizar os novos jogadores.

O treinador alemão acrescentou que não vê motivo que o leve a acreditar que a seleção seja "muito ruim", mas reconheceu, ao mesmo tempo, que a Alemanha não está no nível em que estava anteriormente.

As declarações de Klopp coincidiram com críticas mais duras à equipe por parte de Bastian Schweinsteiger, ex-astro da seleção alemã, que descreveu a "Mannschaft" como uma seleção que já não é de primeira linha, considerando que se tornou um time de nível mediano e que carece de jogadores capazes de fazer a diferença.

Schweinsteiger apontou que a própria Grécia possui jogadores capazes de mudar as partidas, apoiando Klopp e cobrando dele a construção de um time capaz de aplicar suas conhecidas ideias no futebol.

A Alemanha tem a chance de corrigir o rumo nas duas próximas rodadas, quando receberá a Sérvia, antes de visitar a Grécia, em dois testes que podem dar a Klopp a oportunidade de reorganizar suas cartas após o difícil início histórico.











