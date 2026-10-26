Josep Pedrerol, apresentador do programa espanhol "El Chiringuito", elogiou José Mourinho após levar o Real Madrid à vitória sobre o Barcelona por 2 a 1 no Clássico, no Camp Nou, considerando que o treinador português superou Hansi Flick graças às suas escolhas táticas e ao sucesso em confundir os cálculos da equipe catalã.

Pedrerol afirmou que muitos acreditavam que Mourinho havia se tornado um treinador do passado e que contratá-lo foi um erro, imaginando que ele teria receio de enfrentar o Barcelona, mas ele respondeu a essas críticas com uma atuação forte e deu uma aula de treinamento na gestão dos grandes jogos.

A decisão mais marcante de Mourinho veio na formação do meio-campo, após optar por Bernardo Silva e Arda Güler ao lado de Aurélien Tchouaméni, além da presença de Bellingham, em vez de depender apenas da força física.

Essa orientação deu ao Real Madrid uma maior capacidade de competir com o Barcelona na posse de bola e na construção das jogadas, num momento em que Pedri e Rodri não apresentaram o nível esperado.

Pedrerol destacou que Mourinho percebeu, ao longo das partidas anteriores, sua necessidade de alcançar o equilíbrio entre a solidez física e a qualidade técnica, algo que se refletiu na atuação de sua equipe no Camp Nou, e essa pode ser uma escolha fundamental para o treinador português nos próximos confrontos, depois de ter comprovado seu sucesso diante do Barcelona.

A superioridade tática não foi, segundo Pedrerol, o único fator por trás da vitória, pois a disciplina e o trabalho coletivo tiveram um papel importante no triunfo do Real Madrid, depois que seus jogadores demonstraram um comprometimento claro na defesa e no ataque e se empenharam muito ao longo de toda a partida.

Josep considerou que a equipe apresentou a imagem que sua torcida esperava, ressaltando que enfrentar os grandes adversários exige coragem, organização e espírito de luta, elementos que ficaram evidentes no Clássico.