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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Pedri: pagamos o preço pelo que fizemos

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Pedri
Espanha

O que é?

O espanhol Pedri, meio-campista do Barcelona, demonstrou sua tristeza após a derrota de sua equipe para o Real Madrid por 2 a 1, no clássico disputado no estádio Camp Nou, pela La Liga, afirmando que o time catalão não apresentou o nível esperado, especialmente durante o primeiro tempo.

Pedri disse, em declarações à rede "DAZN", que o Barcelona não mostrou sua melhor versão na primeira etapa da partida, destacando que a equipe melhorou após o intervalo e conseguiu alcançar o empate, mas pagou o preço por não lidar bem com o contra-ataque no qual o Real Madrid marcou o gol da vitória.

O meio-campista espanhol acrescentou que o Barcelona perdeu o ritmo na circulação de bola, explicando: "Fomos extremamente lentos no primeiro tempo e cometemos muitos erros ingênuos, e diante de equipes como esta pagamos o preço".

Pedri ressaltou a necessidade de melhorar o desempenho nas próximas partidas, apesar da decepção com a derrota em um confronto que representava uma importância especial para o time e sua torcida, dizendo que os jogadores queriam conquistar a vitória e dedicá-la aos torcedores, mas a sorte não esteve ao seu lado.

Encerrou suas declarações afirmando que a competição ainda é longa e que a derrota no clássico não definirá o destino da La Liga, destacando a necessidade de superar o resultado e focar na próxima partida, com a temporada ainda em andamento e a possibilidade de recuperação.

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