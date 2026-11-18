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Ivan Toney enfrenta um obstáculo significativo para seu futuro na seleção após a Justiça se recusar a mudar a data de seu julgamento por agressão. O processo está marcado para começar na semana de abertura da Eurocopa de 2028.

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Justiça rejeita pedido para mudar data do julgamento

O atacante da seleção inglesa Toney teve negado o pedido judicial para mudar a data de seu julgamento por agressão , o que pode colocar em risco sua participação na Eurocopa de 2028. O atacante do Al-Ahli é acusado de dar uma cabeçada e socos em Saber Da Silva durante um confronto em uma casa noturna no centro de Londres, em dezembro.

O jogador de 30 anos não esteve presente no Southwark Crown Court na quarta-feira, quando sua equipe jurídica argumentou que o calendário atual poderia interferir em seus compromissos profissionais. Toney havia negado, em uma audiência no mês passado, a acusação de agressão que causou lesão corporal . Posteriormente, foi marcado um julgamento com duração prevista de três a quatro dias, a partir de 12 de junho de 2028, apenas três dias após o início da Eurocopa de 2028.

O juiz Tony Baumgartner não se deixou convencer pelos argumentos e classificou o pedido como “especulativo”. Segundo ele, alterar uma data previamente acordada com base na possibilidade de uma convocação daqui a dois anos não atenderia aos interesses da Justiça. O juiz observou, porém, que o pedido poderá ser reexaminado mais adiante caso Toney seja incluído na convocação final da Inglaterra para a competição.

Detalhes do suposto incidente

As acusações contra o ex-jogador do Brentford decorrem de um incidente na casa noturna 100 Wardour Street, em Londres. Em uma audiência anterior, o tribunal foi informado de que houve um confronto entre o jogador e Da Silva. Segundo o relato, os dois se encararam antes de Toney supostamente avançar e dar uma cabeçada no denunciante, seguida de vários socos. A Polícia Metropolitana de Londres investigou o incidente, e o jogador foi acusado formalmente no fim de julho.

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O representante legal de Toney, o advogado Mozammel Hossain KC, admitiu ao tribunal que seu conhecimento pessoal sobre futebol era limitado, mas destacou a participação recente do jogador na seleção. “Disseram-me que ele foi incluído na última, em 2024, e na convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo”, afirmou Hossain ao defender a mudança de data.

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Situação do atacante na seleção

A data do julgamento é especialmente delicada porque Toney costuma integrar a seleção da Inglaterra. Ele representou seu país na Copa do Mundo mais recente e disputou 10 partidas pela seleção inglesa, com um gol marcado até agora.

Embora tenha sido uma peça importante em torneios anteriores, ele não foi incluído na convocação mais recente para os últimos jogos da Inglaterra na Liga das Nações, o que mostra a concorrência pelas vagas no ataque sob a atual comissão técnica.

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Trajetória até a Arábia Saudita

A ascensão de Toney começou nas divisões inferiores do futebol inglês, quando iniciou a carreira profissional no Northampton Town. Ele passou por vários clubes, incluindo Wigan Athletic e Peterborough United, antes de uma transferência decisiva para o Brentford, em 2020, onde marcou 72 gols em quatro anos.

Em uma decisão que surpreendeu torcedores e comentaristas, Toney optou por deixar o futebol inglês em 2024 para se juntar ao Al-Ahli, da liga saudita.