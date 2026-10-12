Peça intocável: Real Madrid chega a acordo para renovar com seu ídolo

O Real Madrid deu um passo importante para garantir o futuro de sua meta, após chegar a um acordo preliminar com o goleiro belga Thibaut Courtois sobre a renovação de seu contrato.

De acordo com o que revelou o jornalista italiano Fabrizio Romano, o contrato atual de Courtois com o Real Madrid termina em junho de 2027, mas o novo acordo preliminar busca assegurar sua permanência por mais uma temporada, de modo que ele siga defendendo a meta do time durante a temporada 2027-2028.





O clube merengue valoriza a posição de Courtois como um dos principais goleiros do mundo e peça fundamental da qual não se pode prescindir no projeto da equipe, depois de ele ter provado ao longo dos anos sua capacidade de fazer a diferença nos grandes jogos. As duas partes estão próximas de dar os toques finais ao novo acordo.













A medida se insere no desejo do Real Madrid de manter uma de suas peças mais importantes, em vez de entrar em uma fase de busca por um substituto para um goleiro que acumula grande experiência nas competições nacionais e europeias e que conhece bem a natureza da pressão associada a vestir a camisa do clube merengue.

Reportagens da imprensa espanhola já apontavam, em setembro passado, que o Real Madrid e Courtois estavam próximos de acertar a extensão do vínculo entre eles até 30 de junho de 2028, em um desdobramento que reflete o empenho do clube em manter os serviços do goleiro belga.

Desde que chegou ao Real Madrid em 2018, Courtois se transformou em um dos grandes nomes da equipe, e sua importância não se limitou às defesas habituais, mas se estendeu a momentos decisivos nos maiores jogos.

A final da Liga dos Campeões de 2022 contra o Liverpool segue sendo o exemplo mais marcante disso, depois de o goleiro belga ter feito uma atuação lendária e contribuído com suas defesas para a conquista do 14º título europeu da história do Real Madrid, recebendo o prêmio de melhor jogador da partida.

O acordo previsto vem apesar de Courtois ter completado 34 anos, já que o clube continua a tratá-lo como a primeira opção na posição de goleiro, apoiando-se em sua experiência, sua qualidade e sua capacidade de brilhar nos grandes compromissos.

O goleiro belga havia sofrido uma grave lesão no joelho em 2023, que o afastou por um longo período, mas ele voltou e conseguiu recuperar seu lugar, confirmando que o Real Madrid ainda tem em mãos um dos principais goleiros de sua geração.











