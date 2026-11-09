Enquanto as críticas choviam sobre Julián Álvarez de todos os lados após a queda diante do Barcelona, uma voz de dentro do vestiário do Atlético de Madrid se manifestou para quebrar o silêncio e defender o craque argentino.

Álex Baena não hesitou em afirmar que o que se diz sobre seu companheiro é uma injustiça, e que a verdade é completamente diferente do que os analistas viram nos estúdios.

Baena: Julián esteve brilhante

Após a derrota do Atlético de Madrid por 2 a 1 para o Barcelona, pela La Liga, no estádio Wanda Metropolitano, Baena elogiou a atuação de Álvarez, garantindo que ele foi um dos melhores jogadores da equipe.

O meio-campista dos Rojiblancos disse, em declarações divulgadas pela "Marca": "Julián fez uma grande partida, espero que ele tenha em todos os jogos as chances que teve no domingo. Em alguns dias o jogador é mais preciso, em outros não, e em outro dia ele vai marcar".

Com essas palavras simples, Baena resumiu o que aconteceu: Julián não sumiu, pelo contrário, esteve presente e criou chances, mas faltou acerto no último toque, algo que acontece com qualquer atacante do mundo.

Causamos um grande estrago

Baena não escondeu seu sentimento de amargura com o resultado, garantindo que o Atlético foi o melhor em muitos momentos e que causou muitos problemas à equipe catalã.

E disse: "Causamos um grande estrago ao Barcelona, mas não fomos decisivos diante do gol".

E acrescentou: "Para mim, a diferença está no fato de que eles aproveitaram as chances que tiveram, enquanto nós não fizemos o mesmo. Quando você não aproveita as chances, acontece o que aconteceu hoje".

Baena destacou que a equipe fez um primeiro tempo forte, que a colocou no mesmo nível do Barcelona, mas que a queda no segundo tempo custou caro ao time.

E advertiu: "Olhando para o primeiro tempo de hoje, estamos no mesmo nível, quando o seu nível cai abaixo de 100%, eles vão te esmagar. Não podemos cair abaixo de 120%".

Mensagem para o futuro

Apesar da segunda derrota consecutiva em casa, Baena se recusou a entregar-se ao pessimismo e enviou uma mensagem de confiança à torcida do Atlético.

E disse: "É uma temporada longa, ainda há muito pelo que jogar, e esse é o caminho que devemos seguir".

Com isso, parece que, dentro do Atlético, existe a crença de que o caminho é o certo, e de que o problema não está no desempenho nem em Julián, mas sim em um momento de definição que faltou no domingo e que pode voltar na próxima partida.