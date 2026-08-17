Passo surpreendente do Barcelona após acordo pela contratação de Rodri

O espanhol Rodri está próximo de concretizar sua transferência definitiva para o Barcelona, depois que o clube catalão fechou, no último domingo, um acordo com o Manchester City sobre a negociação, em uma das transferências mais importantes do mercado de verão. Restam apenas os exames médicos e a assinatura do contrato como preparativos para o anúncio oficial de sua chegada.

Segundo o jornalista Ashraf Ben Ayad, próximo ao Barcelona, o exame médico de Rodri será realizado amanhã de manhã em Barcelona, depois que, inicialmente, a tendência era de que fosse feito na cidade de Manchester, antes de o clube catalão conseguir providenciar um avião para o jogador hoje, mudando o cronograma da negociação e transferindo a etapa final para a Espanha.

Este desdobramento acontece após Barcelona e Manchester City chegarem a um acordo preliminar sobre a transferência do meio-campista espanhol, após negociações nas quais o clube catalão apresentou 3 propostas, antes de o clube inglês aceitar a última oferta.

Os relatos indicam que o valor da negociação se aproxima de 76 milhões de euros (60 milhões fixos e 16 milhões em variáveis), com um contrato que se estende por 4 temporadas.

O exame médico é a última etapa antes de a negociação ser concluída oficialmente, já que se espera que Rodri passe pelos exames necessários após sua chegada a Barcelona, para então completar os procedimentos de assinatura e o anúncio de sua transferência para a equipe catalã.

A chegada de Rodri, vencedor da Bola de Ouro em 2024, representa um reforço enorme para o meio-campo do Barcelona, após 7 temporadas passadas com o Manchester City, durante as quais conquistou 4 títulos da Premier League e a Liga dos Campeões da Europa, além de diversas outras grandes competições.