Cristiano Ronaldo viajará para Riade, capital da Arábia Saudita, neste domingo, após deixar a concentração da seleção portuguesa na Dinamarca em meio à sua recente crise com o técnico Jorge Jesus, em um movimento que pode indicar a disposição do craque português de virar a página do período de datas Fifa e retornar aos seus compromissos com o Al-Nassr, em vez de buscar uma solução rápida para a crise que abalou o ambiente da seleção.

O retorno de Ronaldo a Riade acontece em um momento extremamente delicado, depois que ele deixou a concentração de Portugal após Jesus anunciar que o jogador não começaria a partida contra a Dinamarca. Em seguida, o atleta confirmou que tomou a decisão de ir embora após uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa, Pedro Proença, prometendo revelar os motivos de sua decisão no momento oportuno.

A crise havia começado após o jogo contra a Noruega, no qual Ronaldo permaneceu no banco de reservas durante toda a partida, apesar de ter participado dos aquecimentos, enquanto Gonçalo Ramos marcou o gol da vitória de Portugal por 2 a 1.

Depois disso, a tensão entre o jogador e Jesus aumentou, antes de o treinador anunciar que Ronaldo também não começaria diante da Dinamarca, afirmando que não mudaria suas decisões técnicas por causa de nenhum jogador.

Segundo o jornal português "Record", a viagem de Ronaldo a Riade em seu avião particular, no mesmo dia em que Portugal disputa uma partida (contra a Noruega) durante o período de datas Fifa, carrega um significado que vai além de um simples retorno à Arábia Saudita; pois a retomada da rotina normal do jogador e sua ida ao clube pode significar o descarte de qualquer solução rápida ou acordo urgente para a crise, deixando o caso seguir seu próprio curso nos próximos tempos.

Isso ocorre após o fracasso das tentativas de Jesus e do presidente da Federação Portuguesa de convencer Ronaldo a permanecer, já que ambos foram até o aeroporto logo depois que ele deixou a concentração, mas o jogador embarcou em seu avião particular rumo a Madri.

Seu futuro internacional também continua sendo motivo de dúvida, apesar de não ter havido nenhum anúncio oficial sobre sua aposentadoria da seleção portuguesa.

Ao mesmo tempo, a crise não parece estar definitivamente resolvida; pois relatos revelaram a disposição de Jesus de realizar uma nova reunião com Ronaldo em uma tentativa de encerrar o desentendimento, enquanto o capitão de Portugal ainda não respondeu ao convite.