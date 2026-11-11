Passo surpreendente: Cristiano Ronaldo invade o mundo da dramaturgia com uma nova série

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O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, da Arábia Saudita, deu um novo passo em sua carreira profissional, após decidir mergulhar no mundo da dramaturgia por meio de uma nova série.

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Cristiano Ronaldo publicou uma foto em sua conta oficial no Instagram, ao lado do famoso diretor e produtor britânico Matthew Vaughn, comentando: "Ótimas notícias, acabou de começar a produção da minha primeira série de televisão, 'Day 1s', em breve mais novidades".

Quais são os detalhes da nova série de Cristiano Ronaldo?

Segundo revelou anteriormente o site "Deadline", especializado em acompanhar as notícias do mundo das artes e do entretenimento, Cristiano Ronaldo irá trabalhar na produção da série "Day 1s", ao lado de Matthew Vaughn.

A obra não ficará distante do mundo do futebol, já que aborda principalmente a figura de um empresário britânico chamado Stanley Dalton, interpretado por Damian Lewis.

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De acordo com o que revelaram relatos, o próprio Cristiano Ronaldo aparecerá na obra, ao lado do francês Thierry Henry, ex-astro do Arsenal e do Barcelona, além do famoso rapper Dave, que poderá aparecer no primeiro episódio.

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Os relatos esclareceram que as filmagens já começaram na capital britânica, Londres, nos últimos meses, mas até o momento não foi definida uma data final para a exibição da série.

Um novo passo na trajetória de Cristiano Ronaldo

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O anúncio oficial de Cristiano Ronaldo veio pouco tempo depois de ele ter anunciado sua aposentadoria do futebol em nível internacional, após 23 anos vividos com a seleção de Portugal, desde a sua primeira aparição com ela em 2003.

Cristiano Ronaldo encerrou sua jornada internacional após disputar 234 partidas, nas quais marcou 146 gols, e conquistou três títulos com a seleção de seu país, com destaque para a Eurocopa "Euro 2016", além de dois títulos na Liga das Nações da UEFA.

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Cristiano Ronaldo pôs fim à sua trajetória com a camisa da seleção de seu país após uma crise que mobilizou os meios esportivos durante a última Data Fifa e levantou questionamentos sobre sua relação com o técnico Jorge Jesus.

A tensão dominou a seleção de Portugal, depois de Cristiano Ronaldo deixar a concentração da equipe na Dinamarca sem autorização.

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Cristiano Ronaldo já havia cumprido a pena de suspensão por 30 dias, além de ter pago uma multa no valor de 255 euros, após deixar a concentração da seleção.

O astro português já havia demonstrado sua disposição em aceitar qualquer punição decorrente de seu comportamento, o que de fato ocorreu, mas a crise não se limitou ao lado disciplinar, já que a relação entre ele e Jorge Jesus não conseguiu superar o desentendimento que surgiu entre ambos.

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Cristiano Ronaldo sentiu-se traído por causa das declarações explicativas feitas pelo técnico português, considerando que elas não respeitaram o acordo claro ao qual ambas as partes haviam chegado durante uma reunião anterior, o que o levou a esclarecer sua posição em uma mensagem marcada por um tom duro.

O estado de tensão entre as duas partes continuou, em meio a dúvidas sobre a presença de Cristiano Ronaldo na próxima lista de Portugal, que se prepara para enfrentar a Dinamarca no dia 14 de novembro e o País de Gales no dia 17 do mesmo mês, nas duas últimas rodadas da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.

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Apesar da presença do nome de Cristiano Ronaldo na lista preliminar da seleção em preparação para as duas partidas, a decisão de se aposentar pôs um ponto final às especulações sobre seu retorno, fazendo com que o dono da camisa número 7 fique ausente da seleção de seu país pelo que resta de sua carreira futebolística.

A Federação Portuguesa de Futebol, representada por seu presidente Pedro Proença, havia tentado intervir para conter a crise e trazer Cristiano Ronaldo de volta às fileiras da seleção, mas os esforços de mediação não conseguiram normalizar a situação.