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Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

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Passo oficial acende as especulações: o Barcelona fechou a contratação de Rodri?

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Vídeo em momento marcante

O site oficial da liga espanhola, "La Liga", aumentou a polêmica em torno da transferência de Rodri, meio-campista do Manchester City, para as fileiras do Barcelona durante a atual janela de transferências de verão.

A liga espanhola colocou Rodri na página inicial de seu site oficial, em um movimento que ocorre em sintonia com a proximidade da transferência do astro do Manchester City para o Barcelona, após sua recusa em se juntar ao Real Madrid.

Enquanto as negociações entre Barcelona e Manchester City se aproximam do fim, com a permanência de alguns pequenos detalhes antes da conclusão do acordo, a liga espanhola começou a se preparar para o que pode ser uma das contratações mais notáveis da competição nos últimos anos.

Em um gesto que chamou a atenção, o site oficial da liga espanhola recebeu seus visitantes com um vídeo que exibe os melhores momentos de Rodri com as camisas do Villarreal e do Atlético de Madrid, em um momento no qual o jogador ainda está vinculado ao Manchester City.

O vídeo apareceu acompanhado de uma mensagem que relembra os primórdios do jogador na competição, na qual se lê: "Antes de se sagrar campeão do mundo com a seleção espanhola, Rodri já havia começado a mostrar seu potencial em La Liga. Reveja alguns de seus melhores momentos com Villarreal e Atlético de Madrid, de seu domínio do meio-campo e sua leitura inteligente do jogo à qualidade que fez dele um dos melhores jogadores de futebol".

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Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o movimento veio em um momento marcante, já que os dados indicam a proximidade do retorno do meio-campista espanhol à competição que testemunhou seu surgimento e seu brilho antes de sua transferência para o Manchester City.

Quais são os últimos desdobramentos da transferência?

No mesmo contexto, uma reportagem revelou um novo desdobramento na busca do Barcelona por Rodri, durante a atual janela de transferências de verão.

Reportagens divulgadas nas últimas horas afirmaram que o Barcelona apresentou uma proposta no valor de 50 milhões de euros, mas o clube inglês a recusou.

Já o jornal "Sport" afirmou que o Barça está disposto a gastar 60 milhões de euros no melhor jogador da Copa do Mundo de 2026.

Esse valor ainda não é suficiente, pois, apesar de sua boa relação com o Barcelona, o Manchester City não está disposto a abrir mão do vencedor da Bola de Ouro de 2024, um de seus principais jogadores, por uma quantia módica.

Ainda assim, o "Marca" indicou que o acordo entre os dois gigantes europeus continua distante, já que o Manchester City definiu o preço de seu jogador de 30 anos em 70 milhões de euros, e essa quantia é, no mínimo, necessária para convencer o City a abrir mão dele, especialmente porque terão que investir somas vultosas para substituí-lo.

Retorno após mais de 7 anos

Rodri não aparece em uma partida do Campeonato Espanhol desde 18 de maio de 2019, quando disputou seu último jogo com a camisa do Atlético de Madrid diante do Levante, em uma partida que terminou com o empate por 2 a 2.

Desde então, o jogador se transferiu para o Manchester City, onde se tornou um dos mais importantes meio-campistas do mundo, antes de conquistar o prêmio da Bola de Ouro em 2024.

Caso sua transferência para o Barcelona se concretize, Rodri voltará a "La Liga" após mais de sete anos de sua última aparição na competição, mas desta vez como um dos principais astros do futebol mundial.

A Bola de Ouro volta ao Campeonato Espanhol?

A transferência ganha uma importância adicional caso se concretize, considerando que a ida de Rodri ao Barcelona trará de volta um jogador premiado com a Bola de Ouro ao Campeonato Espanhol, pela primeira vez desde a transferência de Cristiano Ronaldo para o Real Madrid em 2009.

E, embora a transferência de Rodri ainda não tenha sido oficializada até agora, a colocação de sua imagem e de um vídeo de seus melhores momentos no Campeonato Espanhol na página inicial do site de "La Liga" veio em um momento difícil de ignorar.

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