Paris Saint-Germain x Lyon: detalhes da partida

Campeonato Francês - Rodada 8 25 de out. de 2026 - 15:45 Parc des Princes

O Paris Saint-Germain recebe o Olympique Lyonnais no domingo, 25 de outubro de 2026, às 19h45 GMT (15h45 EST / 20h45 BST / 21h45 SAST), no Parc des Princes, pela 8ª rodada da Ligue 1.

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Poder ofensivo parisiense põe à prova a resistência do Lyon em duelo de destaque na capital

Depois de uma atuação empolgante em competição europeia no Parc des Princes, o Paris Saint-Germain recebe no domingo o antigo rival Lyon em um dos principais confrontos da rodada da Ligue 1. O time de Luis Enrique chega em grande fase após vencer o Barcelona por 4 a 2 na Champions League na terça-feira, com gols de Vitinha e Fabián Ruiz nos minutos finais. A exibição europeia marcou a segunda vitória consecutiva da equipe, depois do triunfo por 3 a 1 sobre o Strasbourg no campeonato nacional. Do outro lado, o Lyon busca se recuperar da dura derrota por 3 a 0 para o Hoffenheim pela Liga Europa na quinta-feira, apesar do recente sucesso no campeonato nacional contra o OGC Nice.

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Duelo-chave: Désiré Doué x Moussa Niakhaté

Destaque ofensivo em boa fase: Désiré Doué teve uma atuação de destaque contra o Barcelona no meio da semana: abriu o placar e deu uma assistência decisiva. Sua movimentação entre a ponta esquerda e os espaços centrais representa uma ameaça imediata à defesa do Lyon.

Comando da defesa: Moussa Niakhaté é a referência da zaga do Lyon. Niakhaté precisa manter a organização defensiva para limitar os espaços de Doué e Khvicha Kvaratskhelia, além de lidar com as rápidas transições do Paris para a pressão após a perda da bola.

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Análise tática e prováveis escalações

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique Lyonnais (4-3-3): Greif; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico; Tessmann, Morton, Tolisso; Nuamah, Himbert, Nakamura.

Panorama da partida: O PSG chega como franco favorito em casa e aposta no domínio da posse de bola pelo centro e nas frequentes subidas do lateral Achraf Hakimi. Para surpreender, a principal aposta do Lyon são as rápidas transições verticais com Keito Nakamura e Rémi Himbert, explorando os espaços deixados na defesa pela pressão alta constante do PSG.

Notícias das equipes e elencos

Luis Enrique não poderá contar com dois jogadores para esta partida. Senny Mayulu e Nuno Mendes estão lesionados e não estarão à disposição. Não há suspensões registradas no elenco do PSG, e novas informações sobre a provável escalação serão acrescentadas mais perto do início do jogo.

Paulo Fonseca tem um desfalque por lesão: Mohamed Ouedraogo está fora pelo Lyon. Keito Nakamura está suspenso e também perderá a partida. A escalação da equipe visitante será confirmada mais perto do início do jogo.

Momento das equipes

O PSG venceu seus últimos cinco jogos pela Ligue 1 e pela Champions League, com 11 gols marcados e cinco sofridos nesse período. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 1 fora de casa contra o Strasbourg, pela Ligue 1. A equipe também venceu o Manchester City por 4 a 2 na fase de liga da Champions League e superou Le Mans, Marseille e Brest pelo campeonato nacional. São cinco vitórias em cinco partidas, sem empates ou derrotas.

O Lyon venceu quatro de seus últimos cinco jogos pela Ligue 1 e pela Liga Europa. Sua única derrota foi para o Lens, por 2 a 1. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Nice, pela Ligue 1. A equipe também venceu o Crystal Palace por 3 a 2 na Liga Europa e goleou o Rennes por 4 a 0 no campeonato nacional. O time de Fonseca marcou 12 gols nos últimos cinco jogos.

Histórico do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes foi em abril de 2026, quando o Lyon venceu por 2 a 1 no Parc des Princes, pela Ligue 1. Essa foi a derrota mais recente do PSG em casa neste confronto. Nos últimos cinco duelos diretos, o PSG venceu três e o Lyon, dois. Nesse período, o PSG marcou 10 gols e o Lyon, oito.