Paris Saint-Germain x Lyon: detalhes da partida
O Paris Saint-Germain recebe o Olympique Lyonnais no domingo, 25 de outubro de 2026, às 19h45 GMT (15h45 EST / 20h45 BST / 21h45 SAST), no Parc des Princes, pela 8ª rodada da Ligue 1.
Poder ofensivo parisiense põe à prova a resistência do Lyon em duelo de destaque na capital
Depois de uma atuação empolgante em competição europeia no Parc des Princes, o Paris Saint-Germain recebe no domingo o antigo rival Lyon em um dos principais confrontos da rodada da Ligue 1. O time de Luis Enrique chega em grande fase após vencer o Barcelona por 4 a 2 na Champions League na terça-feira, com gols de Vitinha e Fabián Ruiz nos minutos finais. A exibição europeia marcou a segunda vitória consecutiva da equipe, depois do triunfo por 3 a 1 sobre o Strasbourg no campeonato nacional. Do outro lado, o Lyon busca se recuperar da dura derrota por 3 a 0 para o Hoffenheim pela Liga Europa na quinta-feira, apesar do recente sucesso no campeonato nacional contra o OGC Nice.
Duelo-chave: Désiré Doué x Moussa Niakhaté
Destaque ofensivo em boa fase: Désiré Doué teve uma atuação de destaque contra o Barcelona no meio da semana: abriu o placar e deu uma assistência decisiva. Sua movimentação entre a ponta esquerda e os espaços centrais representa uma ameaça imediata à defesa do Lyon.
Comando da defesa: Moussa Niakhaté é a referência da zaga do Lyon. Niakhaté precisa manter a organização defensiva para limitar os espaços de Doué e Khvicha Kvaratskhelia, além de lidar com as rápidas transições do Paris para a pressão após a perda da bola.
Análise tática e prováveis escalações
Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
Olympique Lyonnais (4-3-3): Greif; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico; Tessmann, Morton, Tolisso; Nuamah, Himbert, Nakamura.
Panorama da partida: O PSG chega como franco favorito em casa e aposta no domínio da posse de bola pelo centro e nas frequentes subidas do lateral Achraf Hakimi. Para surpreender, a principal aposta do Lyon são as rápidas transições verticais com Keito Nakamura e Rémi Himbert, explorando os espaços deixados na defesa pela pressão alta constante do PSG.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de PSG x Lyon
Time titular
Técnico
- Luis Enrique
- P. Fonseca
Luis Enrique não poderá contar com dois jogadores para esta partida. Senny Mayulu e Nuno Mendes estão lesionados e não estarão à disposição. Não há suspensões registradas no elenco do PSG, e novas informações sobre a provável escalação serão acrescentadas mais perto do início do jogo.
Paulo Fonseca tem um desfalque por lesão: Mohamed Ouedraogo está fora pelo Lyon. Keito Nakamura está suspenso e também perderá a partida. A escalação da equipe visitante será confirmada mais perto do início do jogo.
Momento das equipes
O PSG venceu seus últimos cinco jogos pela Ligue 1 e pela Champions League, com 11 gols marcados e cinco sofridos nesse período. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 1 fora de casa contra o Strasbourg, pela Ligue 1. A equipe também venceu o Manchester City por 4 a 2 na fase de liga da Champions League e superou Le Mans, Marseille e Brest pelo campeonato nacional. São cinco vitórias em cinco partidas, sem empates ou derrotas.
O Lyon venceu quatro de seus últimos cinco jogos pela Ligue 1 e pela Liga Europa. Sua única derrota foi para o Lens, por 2 a 1. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Nice, pela Ligue 1. A equipe também venceu o Crystal Palace por 3 a 2 na Liga Europa e goleou o Rennes por 4 a 0 no campeonato nacional. O time de Fonseca marcou 12 gols nos últimos cinco jogos.
Histórico do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre os dois clubes foi em abril de 2026, quando o Lyon venceu por 2 a 1 no Parc des Princes, pela Ligue 1. Essa foi a derrota mais recente do PSG em casa neste confronto. Nos últimos cinco duelos diretos, o PSG venceu três e o Lyon, dois. Nesse período, o PSG marcou 10 gols e o Lyon, oito.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|+8
|14
V
D
V
E
V
|2
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|+5
|14
V
V
V
V
D
|3
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|+5
|14
V
D
V
E
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|4
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|+5
|14
E
V
D
V
V
|5
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|+4
|14
D
E
V
E
V
|6
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|+1
|13
D
V
D
V
V
|7
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|+1
|11
V
V
D
E
V
|8
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|+3
|10
V
V
D
E
D
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|+4
|9
V
V
D
D
D
|10
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|+3
|9
E
V
D
D
V
|11
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|+1
|9
V
E
V
E
D
|12
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|9
V
D
V
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|8
D
V
V
D
E
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|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
D
D
D
E
V
|15
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|6
D
D
V
E
E
|17
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|4
D
D
D
D
D
|18
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
|2
D
D
D
E
D