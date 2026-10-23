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Campeonato Francês
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Paris Saint-Germain x Lyon pela Ligue 1: parisienses com grande poder ofensivo miram a liderança diante do Lyon

PSG x Lyon
Campeonato Francês
PSG
Lyon

Após uma vitória convincente por 4 a 2 sobre o Barcelona na Champions League, os parisienses de Luis Enrique defendem o Parque dos Príncipes contra um Lyon que busca se recuperar de uma frustração europeia no meio da semana.

Paris Saint-Germain x Lyon: detalhes da partida

crest
Campeonato Francês - Rodada 8
Parc des Princes

O Paris Saint-Germain recebe o Olympique Lyonnais no domingo, 25 de outubro de 2026, às 19h45 GMT (15h45 EST / 20h45 BST / 21h45 SAST), no Parc des Princes, pela 8ª rodada da Ligue 1.

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Poder ofensivo parisiense põe à prova a resistência do Lyon em duelo de destaque na capital

Depois de uma atuação empolgante em competição europeia no Parc des Princes, o Paris Saint-Germain recebe no domingo o antigo rival Lyon em um dos principais confrontos da rodada da Ligue 1. O time de Luis Enrique chega em grande fase após vencer o Barcelona por 4 a 2 na Champions League na terça-feira, com gols de Vitinha e Fabián Ruiz nos minutos finais. A exibição europeia marcou a segunda vitória consecutiva da equipe, depois do triunfo por 3 a 1 sobre o Strasbourg no campeonato nacional. Do outro lado, o Lyon busca se recuperar da dura derrota por 3 a 0 para o Hoffenheim pela Liga Europa na quinta-feira, apesar do recente sucesso no campeonato nacional contra o OGC Nice.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAGetty Images

Duelo-chave: Désiré Doué x Moussa Niakhaté

Destaque ofensivo em boa fase: Désiré Doué teve uma atuação de destaque contra o Barcelona no meio da semana: abriu o placar e deu uma assistência decisiva. Sua movimentação entre a ponta esquerda e os espaços centrais representa uma ameaça imediata à defesa do Lyon.

Comando da defesa: Moussa Niakhaté é a referência da zaga do Lyon. Niakhaté precisa manter a organização defensiva para limitar os espaços de Doué e Khvicha Kvaratskhelia, além de lidar com as rápidas transições do Paris para a pressão após a perda da bola.

FBL-EUR-C3-ANDERLECHT-LYONGetty Images

Análise tática e prováveis escalações

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique Lyonnais (4-3-3): Greif; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico; Tessmann, Morton, Tolisso; Nuamah, Himbert, Nakamura.

Panorama da partida: O PSG chega como franco favorito em casa e aposta no domínio da posse de bola pelo centro e nas frequentes subidas do lateral Achraf Hakimi. Para surpreender, a principal aposta do Lyon são as rápidas transições verticais com Keito Nakamura e Rémi Himbert, explorando os espaços deixados na defesa pela pressão alta constante do PSG.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de PSG x Lyon

4-3-3
PSG crest
PSG
PSG
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Lyon crest
Lyon
OL
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovL. HernandezL. HernandezW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryL. DigneL. DigneI. ZabarnyiI. ZabarnyiJ. NevesJ. NevesD. FernandezD. FernandezL. BeraldoL. BeraldoM. AklioucheM. AklioucheF. TorresF. TorresO. DembeleO. DembeleR. DescampsR. DescampsM. NiakhateM. NiakhateAbnerAbnerZ. AthekameZ. AthekameClinton MataClinton MataM. BidstrupM. BidstrupJ. DuranvilleJ. DuranvilleT. TessmannT. TessmannN. NarteyN. NarteyK. BoudacheK. BoudacheP. SulcP. Sulc
Lyon crest
Lyon
OL
4-3-3
PSG

Time titular

Lyon

Técnico

  • Luis Enrique
  • P. Fonseca

Luis Enrique não poderá contar com dois jogadores para esta partida. Senny Mayulu e Nuno Mendes estão lesionados e não estarão à disposição. Não há suspensões registradas no elenco do PSG, e novas informações sobre a provável escalação serão acrescentadas mais perto do início do jogo.

Paulo Fonseca tem um desfalque por lesão: Mohamed Ouedraogo está fora pelo Lyon. Keito Nakamura está suspenso e também perderá a partida. A escalação da equipe visitante será confirmada mais perto do início do jogo.

Momento das equipes

PSG

PSG - Sequência

OM
V1-2
LEM
V3-1
MCI
V2-4
STR
V1-3
BAR
V4-2
Gol marcado (sofrido)
16/7
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
OL

OL - Sequência

REN
V4-0
RCL
D2-1
CRY
V3-2
NCE
V2-1
TSG
D3-0
Gol marcado (sofrido)
10/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O PSG venceu seus últimos cinco jogos pela Ligue 1 e pela Champions League, com 11 gols marcados e cinco sofridos nesse período. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 1 fora de casa contra o Strasbourg, pela Ligue 1. A equipe também venceu o Manchester City por 4 a 2 na fase de liga da Champions League e superou Le Mans, Marseille e Brest pelo campeonato nacional. São cinco vitórias em cinco partidas, sem empates ou derrotas.

O Lyon venceu quatro de seus últimos cinco jogos pela Ligue 1 e pela Liga Europa. Sua única derrota foi para o Lens, por 2 a 1. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Nice, pela Ligue 1. A equipe também venceu o Crystal Palace por 3 a 2 na Liga Europa e goleou o Rennes por 4 a 0 no campeonato nacional. O time de Fonseca marcou 12 gols nos últimos cinco jogos.

Histórico do confronto

Confrontos

PSGEmpateLyon
4
0
1
Campeonato Francês
PSG badge
PSG
PSG
1
Lyon badge
Lyon
OL
2
FJ
Campeonato Francês
Lyon badge
Lyon
OL
2
PSG badge
PSG
PSG
3
FJ
Campeonato Francês
Lyon badge
Lyon
OL
2
PSG badge
PSG
PSG
3
FJ
Campeonato Francês
PSG badge
PSG
PSG
3
Lyon badge
Lyon
OL
1
FJ
Copa da França
Lyon badge
Lyon
OL
1
PSG badge
PSG
PSG
2
FJ
12Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram5/5

O encontro mais recente entre os dois clubes foi em abril de 2026, quando o Lyon venceu por 2 a 1 no Parc des Princes, pela Ligue 1. Essa foi a derrota mais recente do PSG em casa neste confronto. Nos últimos cinco duelos diretos, o PSG venceu três e o Lyon, dois. Nesse período, o PSG marcou 10 gols e o Lyon, oito.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
LyonLyonOL
7421135+814
V
D
V
E
V
2
PSGPSGPSG
7421149+514
V
V
V
V
D
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
V
D
V
E
V
4
LilleLilleLIL
7421105+514
E
V
D
V
V
5
MônacoMônacoASM
7421106+414
D
E
V
E
V
6
RennesRennesREN
74121514+113
D
V
D
V
V
7
LorientLorientFCL
732276+111
V
V
D
E
V
8
LensLensRCL
73131411+310
V
V
D
E
D
9
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
73041410+49
V
V
D
D
D
10
BrestBrestB29
72321310+39
E
V
D
D
V
11
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
V
E
V
E
D
12
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
V
D
V
V
D
13
NiceNiceNCE
722369-38
D
V
V
D
E
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
D
D
D
E
V
15
AngersAngersSCO
7214915-67
D
D
V
E
D
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
D
D
V
E
E
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
D
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
D
D
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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