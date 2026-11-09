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Liga dos Campeões Feminino
team-logoParis Saint Germain
Stade Sebastien Charlety
team-logoBayern Munich
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Paris Saint-Germain x Bayern de Munique hoje ao vivo: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Paris Saint Germain x Bayern Munich
Paris Saint Germain
Bayern Munich
Liga dos Campeões Feminino

Na Champions League Feminina, o Paris Saint-Germain enfrenta o Bayern de Munique. Mas onde assistir à partida ao vivo na TV e pela internet hoje?

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Paris Saint-Germain x Bayern de Munique: horário do jogo

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Liga dos Campeões Feminino - Rodada 4
Stade Sebastien Charlety

Paris Saint-Germain e Bayern de Munique se enfrentam no Stade Sébastien Charléty, em Paris, pela Liga dos Campeões Feminina. As duas equipes disputam a fase de liga e lutam por pontos importantes para avançar na competição.

O PSG, comandado pelo técnico Paulo César, ocupa atualmente a sexta posição na tabela. A equipe parisiense vive uma fase irregular: venceu o Le Havre por 4 a 0 na partida mais recente, mas antes sofreu uma derrota por 4 a 0 para o Olympique Lyon, que expôs as limitações do time.

O Bayern de Munique chega a Paris embalado. José Barcala comanda a equipe, que atualmente ocupa a sétima posição na Liga dos Campeões Feminina e vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Werder Bremen na Bundesliga.

A partida promete um duelo aberto entre duas equipes que ainda querem ganhar terreno na fase de grupos. O Bayern levou vantagem nos confrontos diretos recentes, um fator que exigirá uma reação do PSG.

Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo encontra abaixo todas as informações sobre a transmissão na TV e pela internet.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Paris Saint-Germain e Bayern de Munique?

O PSG chega a este jogo com uma campanha irregular: nas últimas cinco partidas, somou duas vitórias, dois empates e uma derrota. A mais recente foi uma vitória convincente por 4 a 0 sobre o Le Havre, enquanto o revés por 4 a 0 diante do Olympique Lyon foi a única derrota no período. Na Liga dos Campeões Feminina, o PSG empatou por 1 a 1 com o Manchester City em sua partida mais recente. Ao todo, marcou sete gols e sofreu seis nos últimos cinco jogos.

O Bayern de Munique vive grande fase, com quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas. A vitória mais recente na Bundesliga foi por 3 a 1 sobre o Werder Bremen, e o triunfo por 5 a 0 diante do VfB Stuttgart reforça o poder ofensivo da equipe. Na Liga dos Campeões Feminina, o Bayern empatou por 2 a 2 com o Real Madrid Femenino em sua partida mais recente. Nesse período, marcou doze gols e sofreu apenas quatro.

PSG

PSG - Sequência

OLL
D0-4
MON
V1-0
MCI
E1-1
PAR
E1-1
LEH
V4-0
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
FCB

FCB - Sequência

STU
V5-0
RBL
V1-5
RMA
E2-2
LEV
V1-0
SVW
V3-1
Gol marcado (sofrido)
16/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Paris Saint-Germain x Bayern de Munique: escalações

Prováveis escalações de Paris Saint Germain x Bayern Munich

Técnico

  • P. Cesar

Paris Saint-Germain x Bayern de Munique: momento das equipes

PSG

PSG - Sequência

OLL
D0-4
MON
V1-0
MCI
E1-1
PAR
E1-1
LEH
V4-0
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
FCB

FCB - Sequência

STU
V5-0
RBL
V1-5
RMA
E2-2
LEV
V1-0
SVW
V3-1
Gol marcado (sofrido)
16/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Paris Saint-Germain x Bayern de Munique: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

Paris Saint GermainEmpateBayern Munich
2
1
2
Liga dos Campeões Feminino
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
FJ
Liga dos Campeões Feminino
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
2
FJ
Liga dos Campeões Feminino
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
0
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
FJ
Liga dos Campeões Feminino
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
FJ
Liga dos Campeões Feminino
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
2
FJ
6Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Paris Saint-Germain x Bayern de Munique: tabelas de classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300192+179
V
V
V
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
V
E
V
3
Arsenal WomenArsenal WomenARS
321062+47
V
E
V
4
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
V
E
V
5
JuventusJuventusJUV
320183+56
V
V
D
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
312072+55
E
V
E
7
Bayern MunichBayern MunichFCB
312074+35
E
V
E
8
InterInterINT
311127-54
D
E
V
9
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
30304403
E
E
E
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
E
E
E
11
HB KoegeHB KoegeHBK
3102510-53
D
V
D
12
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
D
D
V
13
ServetteServetteSER
3102614-83
V
D
D
14
Paris FCParis FCPAR
302158-32
E
E
D
15
Austria Wien WAustria Wien WWIE
301226-41
D
E
D
16
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
301215-41
E
D
D
17
RomaRomaROM
301208-81
D
D
E
18
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
D
D
E
Qualification to 1/4 finals
Classificação às quartas de final

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