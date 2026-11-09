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Paris Saint-Germain x Bayern de Munique: horário do jogo
Paris Saint-Germain e Bayern de Munique se enfrentam no Stade Sébastien Charléty, em Paris, pela Liga dos Campeões Feminina. As duas equipes disputam a fase de liga e lutam por pontos importantes para avançar na competição.
O PSG, comandado pelo técnico Paulo César, ocupa atualmente a sexta posição na tabela. A equipe parisiense vive uma fase irregular: venceu o Le Havre por 4 a 0 na partida mais recente, mas antes sofreu uma derrota por 4 a 0 para o Olympique Lyon, que expôs as limitações do time.
O Bayern de Munique chega a Paris embalado. José Barcala comanda a equipe, que atualmente ocupa a sétima posição na Liga dos Campeões Feminina e vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Werder Bremen na Bundesliga.
A partida promete um duelo aberto entre duas equipes que ainda querem ganhar terreno na fase de grupos. O Bayern levou vantagem nos confrontos diretos recentes, um fator que exigirá uma reação do PSG.
Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo encontra abaixo todas as informações sobre a transmissão na TV e pela internet.
Assuntos da semana: o que aconteceu com Paris Saint-Germain e Bayern de Munique?
O PSG chega a este jogo com uma campanha irregular: nas últimas cinco partidas, somou duas vitórias, dois empates e uma derrota. A mais recente foi uma vitória convincente por 4 a 0 sobre o Le Havre, enquanto o revés por 4 a 0 diante do Olympique Lyon foi a única derrota no período. Na Liga dos Campeões Feminina, o PSG empatou por 1 a 1 com o Manchester City em sua partida mais recente. Ao todo, marcou sete gols e sofreu seis nos últimos cinco jogos.
O Bayern de Munique vive grande fase, com quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas. A vitória mais recente na Bundesliga foi por 3 a 1 sobre o Werder Bremen, e o triunfo por 5 a 0 diante do VfB Stuttgart reforça o poder ofensivo da equipe. Na Liga dos Campeões Feminina, o Bayern empatou por 2 a 2 com o Real Madrid Femenino em sua partida mais recente. Nesse período, marcou doze gols e sofreu apenas quatro.
Paris Saint-Germain x Bayern de Munique: escalações
Prováveis escalações de Paris Saint Germain x Bayern Munich
Técnico
- P. Cesar
Paris Saint-Germain x Bayern de Munique: momento das equipes
Paris Saint-Germain x Bayern de Munique: retrospecto dos confrontos diretos
Confrontos
Paris Saint-Germain x Bayern de Munique: tabelas de classificação
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|Sequência
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|+17
|9
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|2
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|1
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