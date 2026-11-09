Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou a partir de outra parte do mundo, onde talvez encontre bloqueios geográficos? Uma rede privada virtual (VPN) pode ser muito útil nesse caso.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Adquira uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país em que o jogo será transmitido oficialmente.

Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão. Entre na sua conta & encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e acompanhar o jogo!

Paris Saint-Germain x Bayern de Munique: horário do jogo

Liga dos Campeões Feminino - Rodada 4 10 de nov. de 2026 - 15:00 Stade Sebastien Charlety

Paris Saint-Germain e Bayern de Munique se enfrentam no Stade Sébastien Charléty, em Paris, pela Liga dos Campeões Feminina. As duas equipes disputam a fase de liga e lutam por pontos importantes para avançar na competição.

O PSG, comandado pelo técnico Paulo César, ocupa atualmente a sexta posição na tabela. A equipe parisiense vive uma fase irregular: venceu o Le Havre por 4 a 0 na partida mais recente, mas antes sofreu uma derrota por 4 a 0 para o Olympique Lyon, que expôs as limitações do time.

O Bayern de Munique chega a Paris embalado. José Barcala comanda a equipe, que atualmente ocupa a sétima posição na Liga dos Campeões Feminina e vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Werder Bremen na Bundesliga.

A partida promete um duelo aberto entre duas equipes que ainda querem ganhar terreno na fase de grupos. O Bayern levou vantagem nos confrontos diretos recentes, um fator que exigirá uma reação do PSG.

Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo encontra abaixo todas as informações sobre a transmissão na TV e pela internet.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Paris Saint-Germain e Bayern de Munique?

O PSG chega a este jogo com uma campanha irregular: nas últimas cinco partidas, somou duas vitórias, dois empates e uma derrota. A mais recente foi uma vitória convincente por 4 a 0 sobre o Le Havre, enquanto o revés por 4 a 0 diante do Olympique Lyon foi a única derrota no período. Na Liga dos Campeões Feminina, o PSG empatou por 1 a 1 com o Manchester City em sua partida mais recente. Ao todo, marcou sete gols e sofreu seis nos últimos cinco jogos.

O Bayern de Munique vive grande fase, com quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas. A vitória mais recente na Bundesliga foi por 3 a 1 sobre o Werder Bremen, e o triunfo por 5 a 0 diante do VfB Stuttgart reforça o poder ofensivo da equipe. Na Liga dos Campeões Feminina, o Bayern empatou por 2 a 2 com o Real Madrid Femenino em sua partida mais recente. Nesse período, marcou doze gols e sofreu apenas quatro.

Paris Saint-Germain x Bayern de Munique: escalações

Paris Saint-Germain x Bayern de Munique: momento das equipes

Paris Saint-Germain x Bayern de Munique: retrospecto dos confrontos diretos

Paris Saint-Germain x Bayern de Munique: tabelas de classificação