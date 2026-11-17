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A próxima janela de transferências de inverno pode se tornar um momento decisivo na carreira de uma das estrelas do Barcelona, cujo futuro passou a ser incerto diante da perda de espaço nos planos do técnico Hansi Flick e dos sinais cada vez mais fortes de uma possível saída do Camp Nou.

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Enquanto clubes europeus buscam uma oportunidade de contratar Alejandro Balde, o Paris Saint-Germain entrou no grupo de interessados em seus serviços, juntando-se a uma lista que inclui clubes italianos e ingleses, além do Monaco, em uma disputa que pode ter desdobramentos emocionantes nas próximas semanas.

O site francês "Foot Mercato" revelou o interesse do Paris Saint-Germain na contratação de Balde, de 23 anos, como parte das movimentações do clube parisiense para reforçar o elenco na janela de transferências de inverno.

A informação surge ao mesmo tempo em que relatos apontam a possibilidade de o Paris se movimentar em janeiro para contratar um novo goleiro, com o nome de Gregor Kobel, goleiro do Borussia Dortmund, ligado ao interesse do clube francês.

No entanto, o caso Balde parece mais complexo, diante do grande número de clubes que acompanham sua situação e do desejo do Barcelona de lucrar com sua saída, sobretudo se chegar a uma fórmula que lhe garanta uma compensação adequada sem entrar em longas negociações.

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Juventus estuda empréstimo de Balde

Na Itália, a Juventus se movimenta seriamente para estudar a possibilidade de contratar o lateral espanhol. O clube avalia trazê-lo por empréstimo, com a inclusão de uma cláusula que lhe dê o direito de compra ao fim da temporada.

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O valor que o Barcelona pretende obter para liberar o jogador é estimado em pelo menos 40 milhões de euros, número que pode servir de base para as negociações entre as partes.

Entre os cenários em discussão está uma opção de compra de 40 milhões de euros, que se tornaria obrigatória caso a Juventus consiga se classificar para a Liga dos Campeões na próxima temporada.

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Essa fórmula parece conveniente para os dois lados: permitiria ao clube italiano adiar o pagamento do alto valor, enquanto o Barcelona teria a chance de garantir um retorno financeiro importante ao fim da temporada, desde que as condições do acordo sejam cumpridas.

Mendes aciona seus contatos, e Milan e Roma entram no páreo

A Juventus não está sozinha nessa história, já que o empresário português Jorge Mendes começou a fazer contatos em busca de um destino adequado para Balde, aproveitando suas fortes relações com vários clubes italianos.

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Durante a última janela de transferências de verão, Mendes ofereceu o jogador ao Milan e à Roma, que continuam acompanhando sua situação, o que pode lhes dar vantagem na disputa por sua contratação, sobretudo pela boa relação que mantêm com o agente português.

Ainda assim, as chances da Roma parecem relativamente menores no momento, depois que o clube considerou o salário do jogador um obstáculo para concretizar o negócio, a menos que Balde aceite reduzir suas pretensões salariais ou que o Barcelona arque com parte do salário durante o período de empréstimo.

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Monaco à espreita, e Barcelona se prepara para vender

Longe da Itália, o Monaco continua acompanhando a situação do lateral espanhol, depois de ter sido ligado à sua contratação recentemente, num momento em que crescem as dúvidas sobre a capacidade do jogador de recuperar a titularidade no projeto de Flick.

Por outro lado, o Barcelona vê a saída de Balde como uma oportunidade de gerar recursos financeiros que poderiam ser direcionados ao reforço de outras posições, principalmente se a diretoria conseguir fechar um acordo que garanta um retorno adequado com o negócio.

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Com a aproximação da abertura da janela de transferências de inverno, todas as possibilidades parecem em aberto para o jogador espanhol, que pode se ver diante de uma nova experiência fora do Camp Nou, já que a disputa por seus serviços se transformou em uma briga entre Paris Saint-Germain, Juventus, Milan, Roma e Monaco.