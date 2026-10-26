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Paris Saint-Germain e Barcelona Femeni foram oficialmente reconhecidos como os melhores times do futebol mundial após receberem os prêmios de Clube do Ano na cerimônia da Bola de Ouro. As duas potências europeias foram premiadas por suas campanhas dominantes no cenário continental, consolidando sua posição no topo do futebol atual.

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PSG conquista prêmio de Clube Masculino do Ano

O Paris Saint-Germain foi eleito o Clube Masculino do Ano após uma temporada histórica em que finalmente chegou ao topo do futebol europeu. O gigante francês, que conquistou o título da Champions League na temporada passada, foi homenageado oficialmente na cerimônia em Paris. A conta do Ballon d'Or nas redes sociais confirmou a vitória, depois que o clube superou a forte concorrência de equipes de todo o continente para levar o prestigioso troféu. O prêmio representa um marco importante para o clube da Ligue 1, que passou anos em busca da maior conquista do futebol de clubes.

Ousmane Dembele, atualmente afastado por lesão, foi escolhido para representar o clube no palco. O ponta, que desfalcou o PSG na vitória por 2 a 0 sobre o Lyon naquela mesma noite, recebeu o prêmio em nome de toda a organização. Ao falar com o público, Dembele disse: “Em nome de todo o clube Paris St-Germain, gostaria de agradecer ao presidente e ao diretor esportivo, a toda a equipe e, claro, ao nosso treinador, Luis Enrique. Nossos torcedores sempre nos apoiam e estão sempre ao nosso lado. Criamos um clube incrível e sempre lutamos juntos, lado a lado. Jogamos contra o Bayern na semifinal, o que foi incrível, e o Bayern também poderia ter vencido a Champions League.”

Barcelona Femeni mantém sua era de domínio

Na categoria feminina, houve pouca surpresa: o FC Barcelona Femeni foi eleito o Clube Feminino do Ano. A equipe catalã se tornou referência no futebol feminino ao combinar excelência técnica com uma mentalidade vencedora incansável. A conquista foi um dos destaques da noite, com o anúncio oficial declarando que o FC Barcelona Femeni é o Clube Feminino do Ano. O prêmio reflete uma temporada quase perfeita, na qual a equipe continua superando todas as adversárias tanto nas competições nacionais da Espanha quanto no cenário europeu, graças à consistência de seu modelo esportivo.

O presidente do clube, Joan Laporta, esteve presente para receber o troféu e aproveitou seu discurso para destacar o esforço coletivo necessário para manter um nível tão alto. Laporta disse ao público: “Obrigado à France Football por nos conceder este prêmio de melhor clube feminino do ano. É uma grande honra recebê-lo. Quero agradecer a todos que fazem parte da história do Barça. Todos trabalharam muito para alcançar o sucesso. Penso nas jogadoras e no treinador, Pere Romeu. Também em nossos dirigentes, Xavi Puig e Angel Ruidalbas. Obrigado pelo trabalho extraordinário de vocês. Gostaria de agradecer às instituições que organizam as competições em que nossas jogadoras podem mostrar seu talento: UEFA, RFEF e La Liga.”

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As ambições futuras dos campeões europeus

A cerimônia serviu para lembrar as mudanças na correlação de forças do futebol, enquanto PSG e Barcelona buscam construir dinastias. Enquanto o PSG comemorou uma rara vitória de um clube não espanhol na categoria masculina, a direção do Barcelona deixou claro que sua vontade de conquistar títulos continua intacta. O clube integrou com sucesso jovens talentos a estrelas experientes de nível mundial, criando um caminho sustentável para o sucesso que, na visão de Laporta, levará a ainda mais troféus nos próximos anos. O presidente encerrou seu discurso agradecendo aos torcedores que viajaram pela Europa para acompanhar a ascensão da equipe ao topo.

Para o futuro, as expectativas em torno dos dois clubes continuam altíssimas, já que ambos pretendem defender seus respectivos títulos. Laporta convocou a torcida do Barcelona a apoiar a equipe: “Quero dizer algumas palavras aos torcedores do Barça, que estão sempre ao nosso lado. Nesta temporada, queremos conquistar La Liga pela terceira vez consecutiva, queremos vencer a Champions League e vamos brigar pelos títulos.”