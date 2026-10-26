PSG conquista prêmio de Clube Masculino do Ano
O Paris Saint-Germain foi eleito o Clube Masculino do Ano após uma temporada histórica em que finalmente chegou ao topo do futebol europeu. O gigante francês, que conquistou o título da Champions League na temporada passada, foi homenageado oficialmente na cerimônia em Paris. A conta do Ballon d'Or nas redes sociais confirmou a vitória, depois que o clube superou a forte concorrência de equipes de todo o continente para levar o prestigioso troféu. O prêmio representa um marco importante para o clube da Ligue 1, que passou anos em busca da maior conquista do futebol de clubes.
Ousmane Dembele, atualmente afastado por lesão, foi escolhido para representar o clube no palco. O ponta, que desfalcou o PSG na vitória por 2 a 0 sobre o Lyon naquela mesma noite, recebeu o prêmio em nome de toda a organização. Ao falar com o público, Dembele disse: “Em nome de todo o clube Paris St-Germain, gostaria de agradecer ao presidente e ao diretor esportivo, a toda a equipe e, claro, ao nosso treinador, Luis Enrique. Nossos torcedores sempre nos apoiam e estão sempre ao nosso lado. Criamos um clube incrível e sempre lutamos juntos, lado a lado. Jogamos contra o Bayern na semifinal, o que foi incrível, e o Bayern também poderia ter vencido a Champions League.”
Barcelona Femeni mantém sua era de domínio
Na categoria feminina, houve pouca surpresa: o FC Barcelona Femeni foi eleito o Clube Feminino do Ano. A equipe catalã se tornou referência no futebol feminino ao combinar excelência técnica com uma mentalidade vencedora incansável. A conquista foi um dos destaques da noite, com o anúncio oficial declarando que o FC Barcelona Femeni é o Clube Feminino do Ano. O prêmio reflete uma temporada quase perfeita, na qual a equipe continua superando todas as adversárias tanto nas competições nacionais da Espanha quanto no cenário europeu, graças à consistência de seu modelo esportivo.
O presidente do clube, Joan Laporta, esteve presente para receber o troféu e aproveitou seu discurso para destacar o esforço coletivo necessário para manter um nível tão alto. Laporta disse ao público: “Obrigado à France Football por nos conceder este prêmio de melhor clube feminino do ano. É uma grande honra recebê-lo. Quero agradecer a todos que fazem parte da história do Barça. Todos trabalharam muito para alcançar o sucesso. Penso nas jogadoras e no treinador, Pere Romeu. Também em nossos dirigentes, Xavi Puig e Angel Ruidalbas. Obrigado pelo trabalho extraordinário de vocês. Gostaria de agradecer às instituições que organizam as competições em que nossas jogadoras podem mostrar seu talento: UEFA, RFEF e La Liga.”
As ambições futuras dos campeões europeus
A cerimônia serviu para lembrar as mudanças na correlação de forças do futebol, enquanto PSG e Barcelona buscam construir dinastias. Enquanto o PSG comemorou uma rara vitória de um clube não espanhol na categoria masculina, a direção do Barcelona deixou claro que sua vontade de conquistar títulos continua intacta. O clube integrou com sucesso jovens talentos a estrelas experientes de nível mundial, criando um caminho sustentável para o sucesso que, na visão de Laporta, levará a ainda mais troféus nos próximos anos. O presidente encerrou seu discurso agradecendo aos torcedores que viajaram pela Europa para acompanhar a ascensão da equipe ao topo.
Para o futuro, as expectativas em torno dos dois clubes continuam altíssimas, já que ambos pretendem defender seus respectivos títulos. Laporta convocou a torcida do Barcelona a apoiar a equipe: “Quero dizer algumas palavras aos torcedores do Barça, que estão sempre ao nosso lado. Nesta temporada, queremos conquistar La Liga pela terceira vez consecutiva, queremos vencer a Champions League e vamos brigar pelos títulos.”