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Pela primeira vez desde sua estreia, Nick Woltemade fica fora da convocação da seleção alemã. O atacante não vai mal em campo. O que o prejudica, na verdade, é uma decisão equivocada tomada no verão.

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Quando a Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou, na tarde de quinta-feira, a convocação oficial para os próximos jogos da seleção pela Liga das Nações contra a Sérvia (13 de novembro) e a Holanda (16 de novembro), um jogador deve ter ficado especialmente feliz: Niclas Füllkrug. O atacante do Werder Bremen, já dado como descartado após sua transferência para o West Ham United no verão de 2024 e a longa seca de gols que veio em seguida, é a melhor prova de como as coisas podem mudar rapidamente na seleção.

Há menos de seis meses, ele estava muito longe de voltar à seleção alemã, o que também o fez perder a Copa do Mundo nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Hoje, poucos meses depois, Füllkrug é o homem do momento e um dos jogadores com passaporte alemão em melhor fase. Desde seu retorno ao Werder Bremen, o atacante de 33 anos marcou 12 gols em dez partidas, somando todas as competições. Ele balançou as redes pelo menos uma vez em cada um dos últimos oito jogos e marcou dois gols em cada uma das partidas contra Dortmund, Paderborn e Mainz.

Por isso, foi "um prazer", disse o técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, em entrevista coletiva, "tomar a decisão" e comunicar ao veterano que ele poderia voltar a atuar pela seleção após um longo período de dificuldades. Füllkrug tem "uma influência incrível no jogo do Bremen, não apenas por seus gols", destacou Klopp, antes de concluir: "Às vezes, a fase de um jogador supera todo o resto."

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Como está Nick Woltemade na Juventus de Turim?

Ao falar em "todo o resto", o técnico da seleção pode ter se referido, entre outros, a Nick Woltemade. O atacante da Juventus de Turim, clube com mais títulos do Campeonato Italiano, ainda não correspondeu às grandes expectativas. De certa forma, portanto, ele é o oposto de Füllkrug, que vive uma fase tão boa.

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Mas, olhando apenas para as estatísticas, o desempenho do jogador de 24 anos não é tão ruim quanto sua primeira ausência de uma convocação desde a estreia pela seleção alemã, em junho de 2025, pode sugerir à primeira vista. Desde que chegou à Velha Senhora, Woltemade tem recebido oportunidades com certa regularidade e já demonstrou suas qualidades mais de uma vez, sobretudo na Liga Europa. Se, na Serie A, ele não marcou nem participou diretamente de um gol em oito partidas, nas competições europeias contribuiu com três gols (dois de pênalti) e três assistências em quatro jogos.

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Na noite de quinta-feira, ele voltou a mostrar seu valor: jogou bem na vitória por 2 a 1 fora de casa, em Alkmaar, e deu a assistência para Randal Kolo Muani marcar o gol que fez o placar chegar a 2 a 0. Com isso, Woltemade participou diretamente de pelo menos um gol em cada partida dos Bianconeri nas competições europeias.

O problema de Woltemade, e provavelmente também um dos motivos para não ter sido convocado, não é que nada esteja funcionando em campo com a camisa da Juve. Os números mostram claramente o contrário. Muito pior se revela a decisão que o ex-atacante da Bundesliga tomou no verão passado: ter ido para o clube de Turim.

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Por que Nick Woltemade foi para a Juve?

Sem dúvida, não teria sido nada fácil conquistar espaço e jogar regularmente no Newcastle United, clube ao qual pertencia e que pagou, segundo relatos, 75 milhões de euros ao VfB Stuttgart em 2025. Afinal, sob o comando de Eddie Howe, que deixou o cargo no verão, Woltemade muitas vezes não passou de uma opção no banco, acionada aqui e ali nos minutos finais e que raramente conseguiu se destacar. É justo levar isso em conta.

Mas Howe, como mencionado, já é passado. Matthias Jaissle, ex-treinador das categorias de base do RB Leipzig, assumiu o comando dos Magpies e logo prometeu um recomeço a Woltemade, mesmo que, diante da preferência do técnico por um estilo de jogo de pressão intensa, ele possivelmente tivesse de esperar sua vez no início. Woltemade, por sua vez, aparentemente não quis correr o risco de passar mais uma temporada em segundo plano e foi para a Itália.

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Nick Woltemade conseguirá voltar à seleção alemã?

Segundo Klopp, a transferência foi "em princípio, uma decisão bastante inteligente". Afinal, depois de uma fase extremamente desanimadora no Newcastle, a Juventus poderia oferecer ao jogador de 24 anos um ambiente completamente novo. "Outra liga, um clima melhor" e um treinador como Luciano Spalletti, cuja ideia de jogo talvez se adapte melhor a Woltemade, poderiam ajudá-lo a recuperar seu antigo nível. O fato de que a Juventus, outrora campeã italiana em série, há muito deixou de ser um ambiente favorável para carreiras em uma encruzilhada e perde cada vez mais relevância esportiva "não é culpa do Nick, claro. Nem de longe", ressaltou Klopp.

Mas é justamente aí que está o grande problema. A Juventus enfrenta tantos problemas próprios há anos que é quase impossível manter um alto nível semana após semana e, assim, chamar a atenção da seleção. Um elenco montado de forma desordenada e graves problemas financeiros, com o clube de Turim anunciando recentemente ter encerrado o ano fiscal de 2025/26 com prejuízo de 66 milhões de euros, contribuem para o declínio esportivo contínuo dos últimos anos. Na Serie A, outros clubes, como Inter, Milan e Napoli, há muito disputam o título entre si. Já a Juventus não conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões em duas das últimas quatro temporadas.

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Soma-se a isso uma imprensa italiana que, de modo geral, é extremamente crítica e com a qual Woltemade já teve de lidar mais de uma vez. Grandes jornais, como a Gazzetta dello Sport e o Tuttosport, criticam duramente e sem parar as atuações do alemão. Em alguns casos, suas avaliações parecem uma caça às bruxas. Foi o que aconteceu, por exemplo, na derrota por 2 a 0 para o Genoa, há uma semana e meia. Woltemade entrou no intervalo, quando o placar já estava 2 a 0, no lugar de Federico Gatti e, depois, foi praticamente apontado como o principal responsável pela derrota. Isso apesar de ter sido eleito recentemente o jogador do mês da Juventus.

Ao menos, Klopp parece estar ciente dessa situação particular. "Para ser sincero, Nick está até vivendo uma boa fase na Juve. Muita coisa está voltando, mas ele não teve um período fácil depois da transferência", explicou o técnico da seleção. Woltemade estaria "no caminho certo. Falta a ele um pouco de perigo real na frente do gol". Füllkrug, por sua vez, vem demonstrando justamente essa capacidade de forma impressionante. Por isso, Klopp concluiu: "Foi uma decisão relativamente fácil." A favor de Füllkrug. Contra Woltemade.