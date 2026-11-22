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Lamine Yamal e Fermín López seguem confirmando sua importância no sistema ofensivo do Barcelona. A dupla tem tido papel de destaque nos resultados da equipe nesta temporada, com a parceria entre os dois rendendo assistências e chegadas constantes ao gol adversário.

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Os números atualizados revelam o tamanho do impacto dos dois jogadores no Campeonato Espanhol. Yamal chegou a 19 participações diretas em gols, contra 13 de Fermín, um saldo que reflete a variedade de funções ofensivas da dupla e sua capacidade de decidir partidas.

Yamal disputou 13 jogos na competição nesta temporada, somando 1.085 minutos em campo. Nesse período, marcou 10 gols e deu 9 assistências, totalizando 19 participações diretas em gols, uma média superior a uma por partida.

Fermín, por sua vez, entrou em campo em 12 jogos de La Liga, atuou por 844 minutos e balançou as redes 8 vezes, além de ter dado 5 assistências, chegando a 13 participações diretas em gols.

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A relação ofensiva entre os dois ganha ainda mais relevância quando se observa a estatística de assistências. Fermín é o jogador que mais se beneficiou dos passes para gol de Yamal em todas as competições nesta temporada, já que o ponta espanhol lhe deu 4 assistências.

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Chama a atenção o fato de que as três últimas assistências de Yamal foram todas para Fermín, segundo dados da Opta. Isso evidencia a frequência dessa parceria nos jogos mais recentes e dá ao Barcelona uma fonte de perigo com a qual a equipe pode contar no terço final do campo.

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A participação mais recente de Fermín veio contra o Villarreal, neste domingo, quando ele marcou o segundo gol do Barcelona na vitória do time catalão por 3 a 2 no Camp Nou, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

A diferença entre os números dos dois jogadores reflete a natureza distinta de seu impacto. Yamal lidera no total de participações diretas em gols graças a seus gols e assistências, enquanto Fermín apresenta um saldo notável considerando os minutos que jogou, com 8 gols em 844 minutos.

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O Barcelona voltou a abrir vantagem sobre o rival Real Madrid, que chegou aos 33 pontos ontem com a vitória por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo. O time catalão agora ocupa a liderança, com 36 pontos.

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