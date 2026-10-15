O Barcelona colocou Pedro Porro, lateral do Tottenham Hotspur, na sua lista de alvos para a próxima janela de transferências de verão, mas uma possível contratação não será nada fácil.

Segundo o jornal Sport, o Tottenham não pretende abrir mão com facilidade dos serviços do jogador espanhol e já definiu um preço para a sua saída, em torno de 90 milhões de euros.

Caso o negócio seja fechado por esse valor, Pedro Porro se tornará o lateral-direito mais caro da história do futebol.

De acordo com o que publicou o jornalista Graeme Bailey nesta quinta-feira, no site TEAMtalk, Barcelona e Real Madrid demonstraram interesse em contratar Pedro Porro em 2027.

Acredita-se que os intermediários que representam o jogador já tenham feito contatos com os dois clubes para explorar a possibilidade de concretizar a operação, que, em qualquer cenário, exigirá um investimento financeiro altíssimo.

O Tottenham fixou o preço de venda de Pedro Porro em 75 milhões de libras esterlinas, o equivalente a cerca de 88,6 milhões de euros.

Esse valor superaria com grande margem o atual recorde para um lateral-direito, estabelecido pelo Paris Saint-Germain quando pagou 67 milhões de euros à Inter de Milão para contratar Achraf Hakimi, em 2021.

O clube londrino se mantém especialmente firme na sua posição depois de o jogador ter renovado o contrato no último verão por cinco temporadas. Essa renovação reforça o poder de negociação do Tottenham, mas não descarta, de acordo com as informações citadas, a possibilidade de uma saída do atleta em 2027.

Apesar disso, o valor de mercado atual de Porro é de 45 milhões de euros, mas o clube londrino busca impedir a sua saída ou obter ganhos financeiros expressivos caso não consiga mantê-lo.

As circunstâncias esportivas também podem influenciar o futuro do jogador. Porro renovou o seu contrato convencido de que o Tottenham construiria um projeto competitivo sob o comando de Roberto De Zerbi, mas os resultados não saíram conforme o esperado.

A equipe londrina teve um início de temporada muito decepcionante, sem conquistar nenhuma vitória nas seis primeiras rodadas da Premier League.

Essa situação pode favorecer as pretensões de Barcelona e Real Madrid, sobretudo porque o defensor espanhol poderia receber bem a ideia de voltar ao futebol espanhol e se juntar a um dos gigantes do campeonato.