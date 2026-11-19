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O futuro do português Bruno Fernandes no Manchester United está cercado de incertezas neste momento, diante de vários fatores que podem influenciar a trajetória do jogador no clube. O Milan, por sua vez, acompanha a situação de perto, na esperança de aproveitar qualquer oportunidade para contratá-lo, sobretudo porque o técnico da equipe, Rúben Amorim, estuda a possibilidade de voltar a trabalhar com o compatriota.

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Segundo o jornal português "Record", o Milan colocou entre suas prioridades a contratação de jogadores experientes, para reforçar o elenco com atletas capazes de assumir responsabilidades e exercer um papel de liderança dentro do vestiário. O clube também procura um jogador que possa substituir o croata Luka Modric no meio-campo, o que torna Fernandes uma opção adequada para atender às necessidades da equipe.

Apesar de já ter 32 anos, o meio-campista do Manchester United ainda tem mais alguns anos de carreira pela frente e vê com bons olhos a ideia de voltar ao futebol italiano. Fernandes passou boa parte do início de sua carreira profissional na Itália, onde defendeu Novara, Udinese e Sampdoria.

A possibilidade de voltar a trabalhar sob o comando de Amorim é um fator adicional que pode incentivar o jogador a se transferir para o Milan, mas o clube italiano precisará encontrar um formato adequado para concretizar o negócio.

O contrato do capitão do Manchester United termina ao fim da temporada atual, e o clube inglês tem a opção unilateral de renová-lo por mais uma temporada. Além disso, o vínculo do jogador prevê uma multa rescisória de 65 milhões de euros.

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Informações que circulam na Inglaterra indicam que o Manchester United pode simplesmente não acionar a cláusula de renovação, já que deseja reduzir a folha salarial. Fernandes já recusou duas propostas de renovação de contrato , e as negociações entre as partes estão paralisadas neste momento, o que abre espaço para diferentes possibilidades em relação ao seu futuro.

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Por outro lado, o nome do técnico argentino Mauricio Pochettino surge como um dos fatores que podem influenciar a decisão do jogador , depois que ele assumiu o comando do Manchester United para iniciar uma nova fase na equipe. O papel que o treinador dará a Fernandes e o quanto contará com ele, além dos resultados que a equipe alcançar, sejam positivos ou negativos, estarão entre os elementos que podem definir a posição do capitão do Manchester United.

Diante desse cenário, Amorim continua acompanhando a situação de Fernandes, enquanto o Milan acredita que poderá ter a oportunidade de agir na próxima janela de transferências de verão, na esperança de fechar a contratação de um jogador que reúne a experiência e as qualidades técnicas e de liderança que o clube procura.

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Bruno disputou 341 partidas com a camisa do Manchester United, marcou 113 gols e conquistou com o clube a Copa da Liga Inglesa na temporada 2022/2023 e a Copa da Inglaterra na temporada 2023/2024.

Já o site "Football Italia" informou que o escocês Scott McTominay também está no radar do Milan, principalmente porque o contrato do jogador com o Napoli termina no verão de 2028 e as partes ainda não chegaram a um acordo para a renovação. O ex-meio-campista do Manchester United deseja receber 7 milhões de euros por ano, valor que o clube italiano recusa.