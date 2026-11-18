Compartilhar Siga GOAL no Google

O Barcelona segue em busca, no mercado de transferências, de jovens jogadores com capacidade para atuar no time principal, depois que o inglês JJ Gabriel se aproximou do Real Madrid.

Publicidade

O Barcelona tentou contratar a joia do Manchester United, de 16 anos, mas o Real Madrid levou a melhor, e o jogador esteve hoje em Valdebebas.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", o Barcelona voltou suas atenções para outro talento de destaque, com o objetivo de garantir o jovem jogador nos moldes de atletas como Roony Bardghji, Hamza Abdelkarim, Jesse Bisiwu, entre outros, negociações que permitiram ao Barça contratar promessas sem precisar pagar valores altos em transferências.

Nesse contexto, reportagens afirmam que o Barcelona acompanha de perto Gabriel Rajkovic, atacante de 15 anos que é titular no time principal do Vålerenga, da Noruega.

O jovem jogador marcou três gols e deu uma assistência em 18 partidas pelo clube, desempenho que chamou a atenção de vários grandes clubes europeus.

Publicidade Publicidade

Segundo o site "TeamTalk", Barcelona e Manchester United são os mais próximos de contratar o promissor atacante.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Vale lembrar que uma reportagem publicada na Noruega no início de agosto informou que um olheiro do Barcelona assistiu ao vivo a Gabriel Rajkovic na partida de sua equipe contra o Bodø/Glimt, jogo em que ele marcou seu primeiro gol como profissional.

Com esse gol, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar na história do Campeonato Norueguês, com apenas 15 anos, cinco meses e 15 dias. O talento de Rajkovic despertou o interesse do Barcelona, que, ao que tudo indica, continuou acompanhando o jogador, convocado para a seleção sub-16 da Noruega durante a atual Data Fifa.

Publicidade

Apesar da pouca idade, Gabriel Rajkovic tem 1,87 m de altura e pode atuar tanto como ponta quanto como centroavante. Essa versatilidade faz dele um jogador que merece ser acompanhado de perto no futuro.

JJ Gabriel a caminho do Real Madrid

JJ Gabriel está cada vez mais perto do Real Madrid, como revelou seu novo passo nesta quarta-feira.

Publicidade

De acordo com o jornal "Marca", o jogador inglês de 16 anos visitou nesta quarta-feira as instalações de treinamento do clube em Valdebebas, em um primeiro contato com o que em breve será sua nova casa.

Só falta o Real Madrid anunciar oficialmente a contratação de JJ, depois que o jogador rescindiu seu contrato com o Manchester United.

Publicidade

Na Inglaterra, os jogadores vivem um clima de profunda tristeza com a saída do jovem atacante, considerado o maior talento do futebol surgido no país nos últimos anos.

A presença de Gabriel, que vinha treinando sozinho na Espanha havia várias semanas à espera da confirmação de sua assinatura com o Real Madrid, gerou grande entusiasmo no centro de treinamento do clube, onde todos têm plena consciência da repercussão na mídia em torno da saída do jogador do Manchester United e de sua chegada ao clube.

Publicidade

A jovem promessa inglesa JJ Gabriel definiu seu futuro no Manchester United ao anunciar oficialmente sua saída do clube, nesta terça-feira, encerrando a trajetória iniciada quando entrou para a base do Manchester United aos dez anos de idade, em meio à aproximação de sua transferência para o Real Madrid na próxima janela de transferências de inverno.