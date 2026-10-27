Continuam as repercussões da crise que envolve o francês Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, na China, depois que declarações atribuídas a ele sobre uma imagem satírica do antigo líder chinês Mao Tsé-Tung se transformaram em um caso que lançou sombras sobre a relação do futebol espanhol com o mercado chinês, em meio a movimentações midiáticas e comerciais crescentes.

Ramón Álvarez, jornalista da rádio Radio Marca, considerou provável que o Real Madrid divulgue um comunicado oficial em breve a respeito da crise.

Álvarez escreveu em sua conta na plataforma X: "É muito provável que o Real Madrid divulgue um comunicado em breve sobre a crise de Mbappé e a China".





O jornalista não revelou o conteúdo do possível comunicado, nem confirmou que o clube tenha tomado uma decisão definitiva de divulgá-lo.

Esses desdobramentos acontecem depois que a agência de notícias oficial espanhola revelou a decisão da emissora oficial de televisão chinesa "CCTV" de suspender a transmissão das partidas do Campeonato Espanhol, além dos jogos em que Mbappé participa, com a remoção de anúncios e vídeos em que o jogador francês aparece.

Esse desdobramento representa um possível golpe na relação comercial e midiática entre o Campeonato Espanhol e o mercado chinês, especialmente porque as repercussões do caso já não se limitam às críticas nas redes sociais, mas se estenderam ao patrocínio, aos anúncios e aos direitos de transmissão das partidas.

Esses desdobramentos foram precedidos pelo anúncio de três empresas chinesas do encerramento de suas parcerias comerciais com Mbappé.

As empresas justificaram suas decisões com a rejeição a declarações ou atitudes que consideram ofensivas aos sentimentos nacionais chineses, depois que cresceu a polêmica em torno da fala do jogador sobre uma imagem satírica que usa os traços de seu rosto na imagem do antigo líder chinês Mao Tsé-Tung.

A crise também se estendeu à plataforma esportiva chinesa "Dongqiudi", que substituiu o nome de Mbappé na classificação da Bola de Ouro de 2026 por uma expressão que significa "essa pessoa não existe", depois de o jogador francês ter ocupado a segunda posição, atrás do inglês Harry Kane, enquanto o espanhol Lamine Yamal ficou em terceiro.

De acordo com o que foi noticiado pela agência de notícias espanhola "Efe", a crise começou depois que Mbappé foi questionado sobre sua imagem satírica preferida, e respondeu que a imagem que mais o fez rir é aquela em que seu rosto aparece montado na imagem de um ditador chinês, acrescentando que a usa muito com seus amigos.

Apesar de o jogador não ter citado o nome de Mao Tsé-Tung de forma direta na declaração divulgada, a polêmica foi associada a uma imagem que circula combinando os traços de Mbappé com a imagem do antigo líder chinês, o que provocou críticas na China.

Pedido de desculpas de Tebas

Em uma tentativa de conter as repercussões, Javier Tebas, presidente da Liga Espanhola, pediu desculpas ao povo chinês em nome da liga, lamentando o descontentamento que o episódio causou e afirmando que a liga está trabalhando com seus parceiros e com as partes envolvidas na China para superar a crise.

Tebas ressaltou a necessidade de não permitir que um episódio individual prejudique as relações que a liga construiu ao longo de anos com a China, nem afete os mais de 20 clubes que participam das competições profissionais, além dos milhões de torcedores chineses.





Com a ampliação das repercussões, o meio esportivo aguarda a posição do Real Madrid sobre a crise, e se o clube divulgará um comunicado oficial para esclarecer sua posição, em um momento em que os efeitos do caso ainda ultrapassam o próprio jogador e alcançam interesses comerciais e midiáticos ligados ao futebol espanhol.