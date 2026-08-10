O meio-campista senegalês de 18 anos chega da academia Gambinos Stars e assina contrato até 30 de junho de 2031. Após seu empréstimo bem-sucedido na segunda metade da temporada passada, a transferência em definitivo, planejada desde o início, acabou se arrastando por um tempo surpreendentemente longo nos últimos dias, entre outros motivos, por conta de uma situação indefinida envolvendo seus representantes e dificuldades organizacionais.

No entanto, graças a uma autorização especial, Ndiaye já vinha se preparando para a nova temporada no Bayern de Munique, viajou com a equipe para a Ásia e também foi utilizado em diversos amistosos. Na próxima temporada, ele deve ocupar a quarta vaga do elenco no meio-campo defensivo, atrás de Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic e Tom Bischof. Na vitória por 2 a 1 sobre o Jeju SK FC, o técnico Vincent Kompany também testou Ndiaye na ponta esquerda.

"Bara é um grande caráter, que em pouquíssimo tempo conseguiu se adaptar a um ambiente totalmente novo no Bayern de Munique e rapidamente conquistou grande aceitação no time. Nós o observamos por muito tempo, ele era capitão da sua equipe, teve uma evolução impressionante nos últimos 24 meses e deu sequência a isso em Munique", elogiou o diretor esportivo Christoph Freund ao falar do jovem de 18 anos.

O próprio Ndiaye afirmou em comunicado que a transferência para o Bayern de Munique é "um dia muito grande para mim e para toda a minha família": "Quero aprender todos os dias aqui no Bayern de Munique com todos esses grandes jogadores e tentar ajudar a equipe. Para mim, um sonho se realizou."

Ndiaye é o terceiro reforço de verão do Bayern de Munique depois de Nathaniel Brown (50 milhões de euros, da Eintracht Frankfurt) e Ismael Saibari (50 milhões de euros, do PSV Eindhoven). O foco agora está na venda dos jogadores que retornaram de empréstimo: Joao Palhinha, Sacha Boey e Bryan Zaragoza.

Bara Ndiaye vem do Gambinos Stars

O clube de origem de Ndiaye, o Gambinos Stars, faz parte do Gambinos Group, que mantém ao todo três academias de futebol na África. O acionista majoritário do Gambinos Group é a Red&Gold Football. Uma estrutura operada pelo Bayern de Munique em conjunto com o clube da MLS Los Angeles FC. Além disso, a Red&Gold também coopera com clubes no Uruguai, no Equador e na Coreia do Sul. O diretor-executivo da Red&Gold Football é Jochen Sauer, que ao mesmo tempo é diretor de desenvolvimento da base no Bayern de Munique.

Antes mesmo de sua ida por empréstimo no inverno passado, Ndiaye já havia participado de alguns treinamentos de avaliação no Bayern de Munique. Na segunda metade da temporada, Kompany lhe deu quatro partidas pelo time profissional. Em seguida, Ndiaye surpreendentemente entrou na convocação do Senegal para a Copa do Mundo e ainda foi acionado na derrota apertada por 3 a 2, após a prorrogação, para a Bélgica nos dezesseis avos de final.