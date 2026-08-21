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TONI KROOSGetty Images
Marko Brkic

Traduzido por

“Para mim, é bem claramente o número 1!”: Toni Kroos aponta favorito surpreendente à Bola de Ouro

Campeonato Francês
Bola de Ouro
PSG
T. Kroos
K. Kvaratskhelia

Toni Kroos citou um nome surpreendente como seu favorito à Bola de Ouro deste ano.

Se depender do ex-astro do Real Madrid, o prêmio individual mais prestigiado do futebol deve voltar a ir para um jogador do Paris Saint-Germain, mas não como no ano passado para Ousmane Dembélé, e sim para Khvicha Kvaratskhelia.

"Kvara provavelmente não vai ser, mas para mim é o número um com certa clareza!", comentou o campeão mundial de 2014 em uma publicação no Instagram do comentarista Florian Malburg. Embora Kroos também considere jogadores como Lionel Messi, Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Rodri extraordinários, ele vê as chances deles como menores por causa de uma "temporada administrável", na visão dele, ou de uma "liga sem importância".

Kvaratskhelia, por sua vez, olha para uma excelente temporada com o PSG. Com o clube da capital, o georgiano voltou a ser campeão francês e também defendeu o título da Liga dos Campeões. Especialmente na principal competição europeia, o ponta convenceu e, do primeiro jogo da liga até a vitória na final contra o Arsenal, somou dez gols e sete assistências.

Warren Zaire-Emery Khvicha KvaratskheliaGetty Images

Kvaratskhelia provavelmente não está no círculo mais restrito dos favoritos à Bola de Ouro

No nível de seleção, por outro lado, o ano foi decepcionante para o jogador de 25 anos. A Geórgia não conseguiu a classificação para a Copa do Mundo, motivo pelo qual Kvaratskhelia só pôde acompanhar o torneio na América do Norte pela televisão.

Mesmo que o astro do PSG esteja entre os candidatos à Bola de Ouro para praticamente todos, ele raramente é citado no grupo mais restrito de favoritos. Chances maiores são atribuídas, entre outros, ao campeão mundial Rodri, ao recordista Lionel Messi ou a Harry Kane, do Bayern, que marcou 72 gols em partidas oficiais e, por isso, conquistou a Chuteira de Ouro.

Quem realmente vai conquistar a Bola de Ouro será decidido em 26 de outubro. A 70ª cerimônia de entrega da premiação acontecerá neste ano, excepcionalmente, não em Paris, mas em Londres.

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