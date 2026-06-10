Para celebrar uma data religiosa durante a Copa do Mundo... Irã e Iraque apresentam pedido à FIFA

A Federação Iraniana apresentou um pedido oficial à Federação Internacional de Futebol (FIFA) para que seus jogadores possam usar faixas pretas na partida contra o Egito na Copa do Mundo de 2026.

A agência iraniana “Tasnim” informou que esse pedido surge da vontade da Federação Iraniana e dos jogadores de comemorar o dia de Ashura, que marcou o martírio do Imã Hussein.

A seleção iraniana enfrenta a egípcia no dia 27 de junho deste ano, na terceira rodada do Grupo 7, que também conta com Bélgica e Nova Zelândia.

A agência indicou que a delegação iraniana espera que a FIFA aprove o pedido em respeito à data religiosa.

Por sua vez, a agência revelou também que a Federação Iraquiana apresentou um pedido semelhante à FIFA, para usar braçadeiras pretas durante o confronto contra o Senegal na terceira rodada, no mesmo dia.

A seleção do Iraque disputa o Grupo 9 da Copa do Mundo, que inclui França, Senegal e Noruega.