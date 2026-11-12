Para a história: Itália quebra tabu de 64 anos diante da França

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A seleção da Itália conquistou uma vitória histórica sobre a França pelo placar de 3 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na noite de quinta-feira no estádio San Siro, pela quinta rodada da Liga das Nações da UEFA, pondo fim a uma longa sequência de resultados negativos diante dos franceses em solo italiano.

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A seleção italiana não conquistava nenhuma vitória sobre a França em seu próprio território desde 5 de maio de 1962, quando a venceu pelo placar de 2 a 1 na cidade de Florença.

Durante aquele confronto histórico em 1962, a seleção francesa saiu na frente com Jean-Claude Piumi aos 28 minutos, antes de o italiano José Altafini responder com dois gols consecutivos, aos 47 e aos 51 minutos, dando a vitória aos donos da casa.

Desde aquela data, as duas seleções disputaram diversos confrontos em solo italiano sem que a Azzurra conseguisse repetir o triunfo.

A França havia conquistado a vitória, em sua última visita ao estádio San Siro em novembro de 2024, pelo placar de 3 a 1, também pela Liga das Nações da Europa.

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Dado negativo para Upamecano

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A partida de hoje registrou um número negativo para o zagueiro francês Dayot Upamecano, já que a seleção francesa sofreu 3 gols em uma partida na qual o zagueiro participou do tempo regulamentar, pela primeira vez em sua carreira internacional.

A vez anterior em que a França sofreu três gols, com a presença de Upamecano em campo durante uma única partida, foi na final da Copa do Mundo de 2022 contra a Argentina, mas os três gols daquela vez vieram ao longo de 120 minutos, depois de a partida ter se estendido à prorrogação, antes de ser decidida nos pênaltis.

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Upamecano esteve presente na final do Mundial do Catar, que terminou empatada em 3 a 3, antes da derrota da França nos pênaltis, em uma das partidas mais emocionantes da história do torneio.

Já o confronto de quinta-feira viu a França sair na frente com um gol cedo marcado por Michael Olise aos dez minutos, aproveitando um erro do goleiro Gianluigi Donnarumma na saída de bola, antes de Pio Esposito empatar para a Itália aos 26 minutos.

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No segundo tempo, Sebastiano Esposito desperdiçou um pênalti, aos 60 minutos, mas Davide Frattesi deu a vantagem à Itália aos 63 minutos, e então Pio Esposito voltou a aparecer para confirmar a vitória, marcando o terceiro gol de pênalti aos 75 minutos.

Com esse resultado, a seleção italiana elevou sua pontuação para 10 pontos, igualando-se à França na liderança do Grupo 1, com vantagem sobre ela no saldo de gols e no confronto direto, enquanto Zinedine Zidane sofreu sua primeira derrota como técnico da seleção francesa.

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A partida de ida entre as duas seleções havia terminado empatada (1 a 1), depois de Olise colocar a França à frente com um belo gol de falta, antes de Alessandro Bastoni empatar para a Itália.

Com a vitória de hoje, a seleção italiana entrará na partida contra a Bélgica na última rodada da fase de grupos, fora de casa, com maior tranquilidade, já que precisará apenas do empate para se classificar às quartas de final da Liga das Nações da Europa.