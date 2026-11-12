Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
FBL-EUR-NATIONS-ITA-FRAGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Para a história: Itália quebra tabu de 64 anos diante da França

Siga GOAL no Google

A seleção da Itália conquistou uma vitória histórica sobre a França pelo placar de 3 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na noite de quinta-feira no estádio San Siro, pela quinta rodada da Liga das Nações da UEFA, pondo fim a uma longa sequência de resultados negativos diante dos franceses em solo italiano.

Publicidade

A seleção italiana não conquistava nenhuma vitória sobre a França em seu próprio território desde 5 de maio de 1962, quando a venceu pelo placar de 2 a 1 na cidade de Florença.

Durante aquele confronto histórico em 1962, a seleção francesa saiu na frente com Jean-Claude Piumi aos 28 minutos, antes de o italiano José Altafini responder com dois gols consecutivos, aos 47 e aos 51 minutos, dando a vitória aos donos da casa.

Desde aquela data, as duas seleções disputaram diversos confrontos em solo italiano sem que a Azzurra conseguisse repetir o triunfo.

A França havia conquistado a vitória, em sua última visita ao estádio San Siro em novembro de 2024, pelo placar de 3 a 1, também pela Liga das Nações da Europa.

Publicidade
Publicidade

Leia também

Cucurella à torcida alemã: o árbitro foi quem errou, não eu!

Tópicos relacionados

Próximas partidas
BÉL

BÉL

Liga das Nações A

15 de nov. de 2026

ITÁ

ITÁ

FRA

FRA

Liga das Nações A

15 de nov. de 2026

TUR

TUR

Ex-astro do Liverpool: Alexander-Arnold deve se transferir para o Bayern de Munique

Dado negativo para Upamecano

Publicidade

A partida de hoje registrou um número negativo para o zagueiro francês Dayot Upamecano, já que a seleção francesa sofreu 3 gols em uma partida na qual o zagueiro participou do tempo regulamentar, pela primeira vez em sua carreira internacional.

A vez anterior em que a França sofreu três gols, com a presença de Upamecano em campo durante uma única partida, foi na final da Copa do Mundo de 2022 contra a Argentina, mas os três gols daquela vez vieram ao longo de 120 minutos, depois de a partida ter se estendido à prorrogação, antes de ser decidida nos pênaltis.

Publicidade

Upamecano esteve presente na final do Mundial do Catar, que terminou empatada em 3 a 3, antes da derrota da França nos pênaltis, em uma das partidas mais emocionantes da história do torneio.

Já o confronto de quinta-feira viu a França sair na frente com um gol cedo marcado por Michael Olise aos dez minutos, aproveitando um erro do goleiro Gianluigi Donnarumma na saída de bola, antes de Pio Esposito empatar para a Itália aos 26 minutos.

Publicidade

No segundo tempo, Sebastiano Esposito desperdiçou um pênalti, aos 60 minutos, mas Davide Frattesi deu a vantagem à Itália aos 63 minutos, e então Pio Esposito voltou a aparecer para confirmar a vitória, marcando o terceiro gol de pênalti aos 75 minutos.

Com esse resultado, a seleção italiana elevou sua pontuação para 10 pontos, igualando-se à França na liderança do Grupo 1, com vantagem sobre ela no saldo de gols e no confronto direto, enquanto Zinedine Zidane sofreu sua primeira derrota como técnico da seleção francesa.

Publicidade

A partida de ida entre as duas seleções havia terminado empatada (1 a 1), depois de Olise colocar a França à frente com um belo gol de falta, antes de Alessandro Bastoni empatar para a Itália.

Com a vitória de hoje, a seleção italiana entrará na partida contra a Bélgica na última rodada da fase de grupos, fora de casa, com maior tranquilidade, já que precisará apenas do empate para se classificar às quartas de final da Liga das Nações da Europa.

Written byMuhammad Sharaf Eldeen

Editor-chefe de turno

Resumo Profissional

Jornalista egípcio multidisciplinar, dedicado a oferecer aos leitores uma visão jornalística abrangente e precisa. Possuo mais de 13 anos de experiência em meios impressos e audiovisuais, tendo colaborado com alguns dos maiores jornais, plataformas digitais e canais de televisão no Egito e no mundo árabe. Desde abril de 2017, desempenho as funções de Editor de Turno (Shift Manager) e Editor de Desk no Kooora, o principal site de desporto árabe, trabalhando com uma equipa de elite de profissionais altamente qualificados.

Sou apaixonado por redigir artigos e análises desportivas lógicas e acessíveis — evitando complexidades desnecessárias — mantendo sempre os mais elevados padrões de rigor e objetividade. Acredito firmemente que as preferências pessoais não devem interferir no trabalho jornalístico; a informação é um compromisso e a integridade é a ética suprema da profissão mediática.

Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística

A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.

Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.

Áreas de Especialização

Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:

História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.

Análise Tática: Previsão de cenários de jogo e análises táticas detalhadas.

Scouting: Capacidade de identificar jovens talentos e analisar o seu potencial técnico.

Marcos e Momentos Relevantes

Guardo muitas memórias felizes no futebol, mas a mais significativa a nível internacional foi a conquista da Champions League de 2001 pelo Bayern de Munique frente ao Valência, que representou a minha primeira grande alegria continental com o clube.

O Meu Onze Ideal de Todos os Tempos:

Guarda-redes: Manuel Neuer.

Defesa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Médios: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Avançados: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (O Fenómeno).

Ver perfil do autor