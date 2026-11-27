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As lesões são algo natural no mundo do esporte. Ao longo da temporada, é comum que alguns atletas sofram problemas físicos que os obrigam a ficar afastados por um período para se recuperar de dores, rupturas musculares ou lesões mais graves.

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O Barcelona, porém, está preocupado, porque suas principais equipes acumulam mais lesões do que o esperado: o time principal masculino, o feminino, o Barça Atlètic e o time de basquete.

Segundo o jornal Sport, o Barcelona teme o agravamento da onda de lesões, que não para de crescer.

O calendário apertado, que combina jogos das seleções, competições europeias e um número maior de partidas nos torneios, começou a cobrar seu preço do clube catalão.

Apesar dos esforços da diretoria para reforçar e aprimorar os sistemas de prevenção de lesões, com a contratação de mais fisioterapeutas e profissionais para acompanhar os processos de reabilitação, essas medidas já não são suficientes.

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O técnico Hansi Flick decidiu reforçar a parte física do time principal em julho de 2026, e Jan Kugel passou a integrar a comissão técnica. O objetivo principal era evitar as lesões sofridas pelos jogadores na reta final da temporada e corrigir a queda de rendimento em outubro e novembro.

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Mas as lesões musculares continuam, em meio às viagens para defender as seleções, às longas datas Fifa, aos jogos a cada três ou quatro dias e ao nível de exigência altíssimo, que não permite perder nenhuma partida.

A preocupação da diretoria do Barcelona cresce constantemente com o acompanhamento da lista de desfalques nas principais seções do clube.

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As demais equipes enfrentam o mesmo problema. O time feminino vive situação idêntica à do masculino.

O Barça Atlètic, por sua vez, sofre com os gramados em que joga na segunda divisão espanhola, com as longas viagens da Youth League e com o excesso de torneios internacionais de base.

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Já no time de basquete, que entra em quadra a cada dois ou três dias, com viagens no meio, os jogadores não param de se machucar.

A lista de lesionados do Barcelona

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O time de Flick sofreu vários desfalques por causa do calendário desgastante. Os períodos mais preocupantes foram as datas Fifa e, sobretudo, a sequência de jogos tão exigentes a cada três dias, sem a possibilidade de dar o descanso adequado aos jogadores.

A sequência contra Real Betis, Paris Saint-Germain e Real Madrid foi um exemplo claro disso: Eric García, Jules Koundé, Xavi Espart e Dani Olmo se lesionaram, enquanto Gerard Martín sentiu algumas dores.

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- Rodri: lesão no bíceps femoral, que o afastou por 23 dias.

- Xavi Espart: lesão no tornozelo, que o tirou de ação por 32 dias, com previsão de mais 3 semanas de ausência.

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- Andreas Christensen: dores no sóleo, que o afastaram por 7 dias.

- Alejandro Balde: entorse leve de grau 1 no tornozelo direito, com previsão de recuperação em uma semana.

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- Roony Bardghji: ruptura do ligamento cruzado anterior, que o tirou de ação por 108 dias. A volta está prevista para março.

- Lamine Yamal: dores no tornozelo, que o afastaram por 3 dias, com previsão de retorno no jogo contra o Deportivo La Coruña.

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- Hamza Abdelkarim: sobrecarga muscular que o afasta desde a semana passada, ainda sem prazo de recuperação definido.

Barcelona feminino

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O time de Pere Romeu também passou por um período difícil por causa das lesões, sobretudo nos últimos dois meses. O acúmulo de lesões musculares afetou várias jogadoras importantes.

O elenco feminino sofre com esse problema há vários anos e, apesar das tentativas do clube de encontrar soluções, lidar com ele continua sendo muito difícil.

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- Laia Aleixandri: ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, que a afastou por mais de 294 dias. Ela está agora na fase final do processo de recuperação.

- Vicky López: lesão nas fibras musculares do reto anterior direito, seguida de uma recaída. O clube estipulou um novo prazo de recuperação de 6 a 8 semanas.

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- Kika Nazareth: lesão nas fibras musculares do reto anterior da perna direita, que a afastou por 4 a 5 semanas.

- Kerolin Nicoli: lesão nas fibras musculares do sóleo da perna direita, com cerca de 28 dias de ausência.

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- Irene Paredes: lesão nas fibras musculares do bíceps femoral da perna esquerda, que a afastou por 21 dias. Ela recebeu liberação médica para voltar em 12 de novembro, mas ficou fora das últimas 3 partidas.

- Charlotta Ohlander: não disputou nenhuma partida nesta temporada por causa de lesões com recaídas sucessivas, mas a natureza exata do problema não foi divulgada.

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Barça Atlètic

O time B do Barcelona vive a pior situação entre todas as equipes do clube. Juliano Belletti não conta com mais de 10 jogadores lesionados, o que limitou suas opções de convocação e o obrigou a recorrer a atletas das categorias de base.

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A crise se agravou após o confronto com o Girona B, que terminou com vários jogadores lesionados. Depois, a lesão de Mirza Katovic no clássico contra o Espanyol B piorou ainda mais a situação.

- Eder Aller: lesão no lábrum e na cartilagem articular do quadril direito, que exigiu cirurgia. A previsão é de cerca de 4 meses de ausência.

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- Juan Hernández: ruptura do ligamento cruzado anterior, lesão de longa duração, com previsão de retorno no fim de dezembro de 2026.

- Patricio Pacífico: ruptura do ligamento cruzado anterior, com previsão de retorno em janeiro de 2027.

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- Sama Nomoko: ruptura do ligamento cruzado anterior, com previsão de retorno no fim de dezembro de 2026.

- Shane Kluivert: lesão muscular na parte posterior da coxa, que vai afastá-lo por cerca de dois meses.

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- Juvensley Onstein: lesão muscular na parte posterior da coxa, com ausência de 5 a 7 semanas.

- Hafiz Gariba: lesão na parte posterior da coxa esquerda, com ausência de 5 a 7 semanas.

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- Dani Ávila: lesão muscular na parte posterior da coxa, sem prazo definido de recuperação.

- Ibrahim Diarra: lesão muscular na parte posterior da coxa, sem prazo definido de recuperação.

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- Josué Caicedo: lesão no semimembranoso da parte posterior da coxa esquerda, que vai afastá-lo por 4 semanas.

- Pedro Villar: lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda, que vai afastá-lo por cerca de dois meses.

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- Mirza Katovic: fratura da fíbula da perna esquerda, que também afetou o ligamento que une os dois ossos da perna. A previsão é de cerca de 4 meses de ausência.

Barcelona de basquete

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A seção de basquete também enfrenta uma grande crise de lesões. Os desfalques se concentraram sobretudo nas últimas semanas, o que obrigou Aleksandar Sekulić a mudar suas formações iniciais e improvisar com os jogadores que ainda estão em boas condições físicas.

A lesão de Josh Nebo agravou os problemas do time na posição de pivô, que já mostrava uma fragilidade evidente desde o início da temporada.

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- Kevin Punter: entorse no ligamento que une os ossos do tornozelo esquerdo, com previsão de 6 semanas de ausência.

- Killian Hayes: dores físicas após chegar ao time, sem diagnóstico específico nem prazo de ausência definido. Ele ainda não fez sua estreia pela equipe.

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- Josh Nebo: ruptura parcial do tendão patelar do joelho direito, com ausência de três a quatro meses.

- Tosan Evbuomwan: ruptura muscular no oblíquo do abdômen, que vai afastá-lo por cerca de 3 semanas.

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- Omoja Gibson: estiramento muscular no lado esquerdo do abdômen, com cerca de 21 dias de ausência.

- Yoan Makoundou: lesão no joelho esquerdo, sem prazo de recuperação definido. Em 24 de novembro, ele recebeu liberação médica e voltou a ficar à disposição.

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Os olhos voltados para 2027

A diretoria do Barcelona e os departamentos médicos de cada seção do clube seguem em busca da solução adequada para mudar essa situação, que começa a se transformar em uma verdadeira crise.

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Tudo isso diante das exigências físicas impostas aos atletas profissionais do clube e das grandes ambições do Barcelona, que precisa de seus melhores jogadores em plena forma física quando chegar a fase decisiva da temporada.