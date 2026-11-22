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O Boca Juniors conquistou a Copa Sul-Americana no sábado à noite ao vencer o Atlético Mineiro (2 a 0). Mas o susto foi grande após a final, quando o capitão Leandro Paredes desmaiou durante uma entrevista.

Paredes começou como titular pelo Boca, que abriu o placar cedo. Santiago Ascacíbar marcou aos 16 minutos. Logo após o intervalo, Miguel Merentiel fez o segundo gol e deixou os argentinos em situação confortável.

Paredes foi substituído após quase uma hora de jogo. O meio-campista já havia sentido tontura durante o primeiro tempo, contou o técnico Rodolfo Arruabarrena após a partida.

"Ele sentiu tontura no fim do primeiro tempo, mas começou a se sentir melhor durante o intervalo."

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Por fim, o próprio Paredes pediu para ser substituído. "No segundo tempo, logo deu para ver que ele estava com dificuldades", disse o treinador.

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Após a partida, Paredes apareceu diante das câmeras da DSports. O jogador da seleção argentina conversava com o repórter Marcelo Benedetto sobre a vitória na final da copa quando, durante a entrevista, passou mal de repente.

O capitão desmaiou inesperadamente. Benedetto ainda tentou amparar o ex-jogador de clubes como Roma e Paris Saint-Germain. Nas imagens, também é possível ver por um instante o jogador de 32 anos caído no chão.

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Paredes recebeu atendimento médico imediatamente e, em seguida, foi examinado no hospital por precaução. Pouco depois, pôde voltar para casa. Pelo Instagram, tranquilizou seus seguidores.

"Obrigado a todos pelas mensagens. Só fiquei um pouco tonto porque girei tantas vezes seguidas", brincou Paredes.

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A final da Copa Sul-Americana foi disputada em Barranquilla, na Colômbia. Lá, as altas temperaturas e a umidade tornaram as condições difíceis. É possível que isso tenha contribuído para os sintomas do argentino.