Palmeiras responde críticas da torcida organizada a Abel Ferreira: "Sobem o tom de forma desproporcional"

O empate do Palmeiras por 0 a 0 com o Internacional, no último domingo (9), no Nubank Parque, gerou insatisfação entre torcedores do clube. Na madrugada dessa desta terça-feira (11), a Mancha Alviverde, principal torcida organizada do clube, publicou uma mensagem nas redes sociais com a frase "A paciência acabou" e "Fora, Abel", pedindo a saída do técnico Abel Ferreira.

A manifestação, porém, não causou preocupação internamente no Palmeiras. Segundo apuração da ESPN, o clube não se abalou com o posicionamento da principal torcida organizada alviverde. Uma fonte de dentro do Verdão minimizou as críticas e afirmou que o tom adotado pela Mancha já era esperado.

"[A postagem da Mancha] Não surpreende. A cada tropeço que temos, eles sobem o tom de forma desproporcional", disse a fonte à ESPN.

A relação entre Leila Pereira e a Mancha Alviverde, que era próxima antes da empresária assumir a presidência do Palmeiras, se deteriorou nos primeiros meses de sua gestão, em 2022. O principal ponto de ruptura foi a pressão da organizada pela saída de Olivério Júnior, então responsável pela comunicação do clube e aliado de Leila. A presidente resistiu ao pedido, e a Mancha publicou uma nota cobrando a demissão do profissional. Depois do episódio, Leila rompeu relações com a torcida e encerrou apoios financeiros que suas empresas mantinham com a organizada, incluindo o custeio de viagens e o patrocínio ao carnaval.

As divergências também envolveram protestos contra a gestão de Leila e cobranças direcionadas ao elenco e à comissão técnica. Por isso, internamente, o Palmeiras não considera que a manifestação desta terça-feira tenha força suficiente para alterar o planejamento ou a avaliação sobre o trabalho de Abel Ferreira.

Dentro de campo, o Palmeiras voltou ao Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo com três resultados diferentes. O Verdão venceu o Coritiba por 3 a 1, perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1 e goleou o Vitória por 4 a 0. No último domingo, porém, ficou no empate sem gols com o Internacional.

O resultado manteve o Palmeiras na liderança — ainda que com menos vantagem sobre o Flamengo, com cinco pontos dividindo as equipes — e, apesar das cobranças da torcida, a diretoria segue respaldando o trabalho de Abel. O treinador português está à frente do clube desde 2020 e acumula títulos como duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil e quatro Campeonatos Paulistas.

Agora, o Palmeiras muda o foco para a Copa Libertadores de 2026. A equipe de Abel Ferreira enfrenta o Cerro Porteño nesta quarta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final.