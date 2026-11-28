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Verdão respondeu à publicação feita pelo rival carioca após a conquista do Brasileirão na semana passada

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O Palmeiras aproveitou a conquista do tetracampeonato da Libertadores para provocar o Flamengo nas redes sociais. Após vencer o Estudiantes por 1 a 0 neste sábado (28), em Montevidéu, no Uruguai, o clube paulista publicou uma mensagem em resposta a uma ironia feita pelo rival carioca na semana passada.

Na ocasião, após conquistar o Campeonato Brasileiro, o Flamengo usou a palavra “Desfrutem” em uma postagem. A expressão fazia referência a uma fala de Abel Ferreira, que havia aconselhado os torcedores palmeirenses a aproveitarem o bom momento da equipe.

Com o título continental, o Verdão devolveu a provocação. Em uma publicação com a imagem de uma árvore carregada de frutos e as taças do Paulistão e da Libertadores, o clube escreveu: “Desfrutando, mas sempre com muita humildade”.