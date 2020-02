Palmeiras bate Mirassol de virada e torcida zoa "ansiedade" dos rivais

Verdão vira o placar após sair perdendo neste domingo (16) e torcedores não perdoam

Teve susto, mas o venceu o por 3 a 1 neste domingo (16), no Allianz Parque, pela sexta rodada do , com gols de Gustavo Gómez, Raphael Veiga e Luiz Adriano. Rafael Silva abriu o placar para os visitantes.

Com três gols em oito minutos, o não só conseguiu os três pontos, como também alcançou a vice-liderança do Grupo B. Por outro lado, o Mirassol, que estava invicto no , segue com nove pontos, na vice-liderança do Grupo C.

A virada no placar foi repercutida pelos torcedores do Palmeiras nas redes sociais, que não perdoram os rivais. Confira algumas reações!

Achou que o Parmera ia perder pro Mirassol de novo? (meme 100% atualizado) pic.twitter.com/kbf1uWlf7A — Empacotador Pistola (@EmpacotadorP) February 16, 2020

Chupa, cadela imunda.

Só time pequeno perde ponto pro Mirassol, levando pressão os 90 minutos ainda... kkkkkk



GOL DO GUARANI

GOL DA INTER DE LIMEIRA

GOL DA PONTE PRETA — Mendi 🧚🏼‍♀️ (@mendigo42) February 16, 2020

Pra quem achou que ia ser 6x1 quando o Palmeiras tomou o primeiro gol do Mirassol... Bom... só ficaram faltando 3. 😂 — Eduardo Machado (Eduardo Knuckles) (@EduEKmachado) February 16, 2020

Broxei, achei q o mirassol ia ganhar e vai la e o zero mundial vira — Pocahontas ♐ (@Gaapeedroso) February 16, 2020