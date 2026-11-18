Compartilhar Siga GOAL no Google

Argentino ganhou espaço com Abel Ferreira e despertou interesse do futebol europeu; clube pede mais de 20 milhões de euros para abrir conversas

Publicidade

O Palmeiras chegou a um acordo com Agustín Giay para estender o contrato do lateral-direito até o fim de 2031. Segundo apurações do ge e da ESPN, o novo vínculo foi acertado na última segunda-feira (16) e amplia em mais uma temporada a ligação do argentino com o clube, já que o compromisso anterior era válido até dezembro de 2030.

A renovação também faz parte da estratégia alviverde para o mercado de transferências. Com o jogador valorizado e no radar de equipes do futebol europeu, principalmente da Itália, o Palmeiras estabeleceu uma pedida superior a 20 milhões de euros (cerca de R$ 127 milhões) para iniciar conversas por uma possível negociação.

Nos últimos meses, o clube recusou investidas pelo lateral e apostou na evolução do atleta para elevar seu valor de mercado.

A expectativa de valorização ganhou força com as convocações de Giay para a seleção argentina e, principalmente, com o espaço conquistado na equipe de Abel Ferreira. O jogador se firmou como titular e passou a despertar ainda mais atenção do mercado internacional.

Publicidade Publicidade

Apesar do acordo pela renovação, o Palmeiras não deve se pronunciar oficialmente sobre o assunto neste momento, já que mantém o foco na reta decisiva da temporada.

Tópicos relacionados

Próximas partidas CRU Brasileirão 18:30 SEP Assistir

Giay, inclusive, está à disposição da comissão técnica para o compromisso desta quarta-feira (18), contra o Cruzeiro, no Mineirão. Após defender a Argentina, o lateral chegou a Belo Horizonte durante a madrugada e se apresentou no hotel em que a delegação palmeirense está concentrada.

Ele se juntou a Flaco López e Jhon Arias, que também retornaram de seus compromissos internacionais e serão avaliados pelo Núcleo de Saúde e Performance antes de uma eventual liberação para a partida. Os três, porém, têm outro fator a considerar: estão pendurados com dois cartões amarelos. Caso sejam advertidos diante do Cruzeiro, ficarão suspensos para o confronto com o Flamengo, no sábado (21), no Nubank Parque.

Publicidade

Pela seleção argentina, Giay atuou durante o primeiro tempo da goleada por 7 a 0 sobre a Costa Rica e deu sua primeira assistência com a camisa da equipe nacional, no gol de Julián Álvarez.

O Palmeiras também terá outras baixas para o duelo em Belo Horizonte. Maurício não estará à disposição, enquanto Gustavo Gómez só retornará ao Brasil na noite desta quarta-feira, sem tempo para participar da partida.

Publicidade

Com a ausência do capitão paraguaio e as lesões de Piquerez, vice-capitão, e Murilo, terceiro na hierarquia, Abel Ferreira terá de escolher um novo jogador para usar a braçadeira. Marcelo Lomba, que já exerceu a função nesta temporada, deve começar no banco, deixando Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Marlon Freitas entre os principais candidatos.

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 73 pontos, três a menos que o Flamengo, o Palmeiras ainda disputa o título nacional e tem pela frente as decisões da Libertadores e da Copa do Brasil. A equipe enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 35ª rodada, em mais um compromisso importante na reta final do calendário.