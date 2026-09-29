"Palavras de baixo calão e empurrão": De Bruyne insulta árbitro da partida entre Bélgica e França

Os minutos finais do confronto entre Bélgica e França foram marcados por um episódio empolgante que teve como protagonista Kevin De Bruyne, que se envolveu em uma discussão com o árbitro da partida por causa de uma das novas regras relacionadas ao retorno dos jogadores ao gramado após receberem atendimento.

A seleção da França conquistou uma vitória difícil sobre a anfitriã Bélgica pelo placar de 1 a 0, em Bruxelas, pela segunda rodada do Grupo 1 do Nível A da Liga das Nações da Uefa, graças a um gol nos minutos finais marcado por Michael Olise, que colocou os Bleus na liderança do grupo.

Segundo o site francês "Foot Mercato", De Bruyne não aceitou a aplicação da nova regra, que determina que o jogador espere um minuto antes de ser autorizado a retornar ao gramado, após receber atendimento fora das linhas.

A decisão provocou a fúria do capitão da seleção belga e, de acordo com o que noticiou o jornal "Het Laatste Nieuws", De Bruyne dirigiu palavras ofensivas ao árbitro, além de empurrá-lo, em um episódio que pode gerar ainda mais polêmica em torno da conduta do jogador durante a partida.

O episódio ocorreu em uma noite em que a seleção belga não conseguiu responder ao gol de Olise, sofrendo uma derrota dolorosa diante de sua torcida, enquanto a seleção francesa manteve seu início forte sob o comando de Zinedine Zidane.







