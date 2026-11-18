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O Arsenal recebeu a confirmação oficial de que foi prejudicado por um erro importante de arbitragem no recente confronto com o Hull City pela Premier League. Uma análise independente concluiu que a equipe de Mikel Arteta deveria ter recebido um pênalti por uma falta sobre Kai Havertz, indevidamente descartada por causa de uma questão de impedimento.

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Sequência da falta em Havertz é analisada

O painel independente de lances decisivos (KMI) chegou a um veredicto unânime sobre um pênalti não marcado no confronto entre Arsenal e Hull City, no Emirates Stadium, em 7 de novembro. O lance envolveu o jogador da seleção alemã Kai Havertz , que foi segurado dentro da área pelo defensor do Hull Nobel Mendy. O árbitro Farai Hallam inicialmente deixou o jogo seguir, mas a intervenção posterior do árbitro de vídeo Michael Oliver gerou mais debate quando o pênalti acabou não sendo marcado porque Havertz estava em posição de impedimento.

O painel de cinco integrantes, porém, esclareceu agora que a decisão de não marcar o pênalti foi um erro . Segundo a análise técnica, Mendy segurou Havertz antes que o alemão pudesse ser punido por impedimento. Pela Regra 11, um jogador em posição de impedimento só é punido se participar ativamente da jogada depois que a bola é jogada ou tocada por um companheiro de equipe.

Polêmica por puxão de cabelo em jogo do Coventry

As críticas do painel KMI não se limitaram ao Emirates: ele também apontou um erro em uma decisão importante no confronto entre Coventry e Everton, em 6 de novembro. Na partida, o defensor do Everton James Tarkowski pareceu puxar o cabelo de Caleb Yirenkyi, mas nenhum pênalti foi marcado para o Coventry. O painel voltou a discordar dos árbitros de forma unânime e afirmou que o lance justificava um pênalti e um cartão amarelo para o capitão do Everton.

Em contraste, o painel respaldou os árbitros do emocionante empate por 4 a 4 entre Manchester United e Aston Villa. Houve questionamentos sobre uma possível falta do goleiro do United Senne Lammens, que teria atrapalhado Zion Suzuki de forma irregular ao disputar a bola na jogada que resultou em um gol do United. A análise, porém, concluiu que o contato foi mínimo e não atingiu o nível necessário para ser considerado falta, confirmando como correta a decisão de validar o gol.

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Opiniões divididas sobre entrada de Bogle

Embora o painel tenha chegado a um consenso sobre muitos lances, uma entrada na partida entre Leeds United e Tottenham Hotspur, em 7 de novembro, dividiu os especialistas.

O painel divergiu sobre a decisão referente à entrada do defensor do Leeds Jayden Bogle em Mathys Tel, do Tottenham, no confronto de 7 de novembro. Dois integrantes consideraram que o árbitro John Brooks deveria ter expulsado Bogle e que o árbitro de vídeo Tony Harrington deveria ter intervindo. Os outros três, porém, argumentaram que, embora a entrada tenha sido imprudente, não justificava um cartão vermelho. Assim, apoiaram tanto a decisão do árbitro em campo quanto a do VAR de não intervir.

Números sobre a precisão da arbitragem na Premier League

O relatório mais recente do painel KMI oferece uma visão mais ampla do nível da arbitragem nas dez primeiras rodadas da temporada da Premier League. Nesse período, o órgão independente analisou 223 lances decisivos, e 85% das decisões tomadas em campo foram consideradas corretas. O índice sobe para 97% quando as intervenções do VAR são levadas em conta.