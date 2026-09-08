Padrão recorrente: Álvaro Benito encerra a polêmica sobre a dupla Rodri e Pedri no Barcelona

Apesar de o Barcelona ter arrematado a contratação mais importante do mercado da bola ao tirar Rodri do Real Madrid, esse negócio do século provocou uma polêmica que não estava nos planos: será que Rodri e Pedri conseguem jogar juntos?

Dúvidas alimentadas pelo banco de reservas de Pedri na Copa do Mundo de 2026, mas o analista Álvaro Benito trouxe uma análise técnica detalhada para dissipar todos os receios e revelar um padrão oculto que une os dois.

Uma dupla que não se atrapalha, mas se complementa

Hans Flick assumiu o comando técnico do Barcelona há mais de dois anos e transformou o time em uma máquina de futebol que encanta o mundo, dominou o cenário nacional e voltou com força ao topo da Europa.

Neste verão, Flick decidiu dar o último salto rumo à Liga dos Campeões, e o golpe de mestre foi a contratação de Rodri Hernández, melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 e vencedor da Bola de Ouro de 2024, em um negócio arrematado de seu rival Real Madrid por decisão final do próprio jogador.

E, apesar do imenso valor técnico de Rodri, algumas vozes se levantaram questionando o quanto ele se entrosaria com Pedri González, apoiando-se no que aconteceu na seleção espanhola, onde o papel de Pedri diminuiu quando ele jogou ao lado de Rodri.

Aqui entra em cena Álvaro Benito, analista do programa "El Sanedrín", da rádio Cadena SER, para encerrar a polêmica. Benito afirmou com clareza: "Não existe um único motivo para não haver entrosamento, porque eles não ocupam os mesmos espaços e não são do mesmo tipo de jogador".

O analista revelou que observou de perto a dupla na última partida contra o Valencia e notou um padrão recorrente, que talvez aconteça de forma inconsciente.

E explicou: "Quando Rodri estava em campo, Pedri não recuava tanto para o meio-campo, achando que Rodri, com sua inteligência tática e o apoio dos zagueiros, era suficiente para impulsionar o time para a frente".

Ele acrescentou que a prova apareceu na substituição de Rodri: "Naquele momento, Pedri recuou para ajudar na distribuição da bola e na construção das jogadas". Isso levou seu colega de estúdio Manu Carreño a comentar: "Talvez Pedri seja o jogador mais feliz por jogar com Rodri".

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O Barcelona precisava de Rodri?

Benito reconhece que o Barcelona não tinha necessidade urgente de um volante, diante da presença de Marc Bernal, Frenkie de Jong e Marc Casadó, que fez uma temporada excelente.

Mas ele encerrou o assunto com uma única frase: "O melhor do mundo está chegando, é o melhor do mundo nessa posição. É natural que não precisemos dele, mas seria ilógico que ele não melhorasse o time".

Por sua vez, o ex-ídolo do Barcelona José Mari Bakero concordou com a análise de Benito, mas foi além do aspecto técnico.

Bakero disse: "Acho que eles precisavam mesmo dele, a questão vai além do lado técnico e tático. O Barcelona precisa de líderes, de personalidade e presença dentro e fora de campo".

E concluiu: "Em uma competição acirrada cujo objetivo é vencer a Liga dos Campeões da Europa, eles precisavam de um jogador com maturidade e experiência, e Rodri é esse jogador".