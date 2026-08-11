O Real Madrid pôs fim a uma das histórias de transferência mais movimentadas dos últimos meses, após chegar a um acordo definitivo com seu craque brasileiro Vinícius Júnior para estender seu contrato até 2032, em uma negociação que quase desmoronou por causa das divergências financeiras.

O jornal espanhol "Sport" revelou que as negociações entre as duas partes duraram um ano e meio, marcadas por grande tensão devido às exigências financeiras do jogador.

Vinícius, que considera este contrato o mais importante de sua carreira aos 26 anos, pediu um salário líquido que chega a 30 milhões de euros por ano, além de um bônus de renovação enorme e uma melhoria nas cláusulas de direitos de imagem.

Por outro lado, o Real Madrid manteve sua postura cautelosa e se recusou a romper a estrutura salarial dentro do vestiário, apresentando uma proposta inicial no valor de 22 milhões de euros por ano, o que foi recusado de imediato pelo jogador.

A surpresa foi a entrada do Arsenal como forte concorrente na negociação nas últimas semanas, com o clube londrino se mostrando disposto a apresentar uma proposta financeira robusta para aproveitar o impasse nas negociações, e esteve perto de convencer o ponta brasileiro antes que o Real Madrid resolvesse a situação em uma reunião decisiva no início de agosto.

Segundo o jornal, o ponto de virada veio quando o Real Madrid concordou em melhorar sua proposta e se aproximar das exigências de Vinícius, por meio de um pacote financeiro que ultrapassa os 22 milhões de euros, baseado em um salário fixo dentro da estrutura do clube, com bônus e incentivos variáveis significativos, com destaque para o bônus de renovação.

As duas partes acabaram concordando em manter todos os números finais em sigilo, em um "acordo de silêncio" que visa proteger a estabilidade do vestiário, para que o novo contrato de Vinícius não se transforme em um parâmetro reivindicado por Mbappé, Bellingham e demais craques na hora de renovar seus contratos.