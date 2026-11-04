Que tal uma ideia para um jogo de bebida? Funciona assim: toda vez que Fabio Silva disser "the most important" em uma entrevista, tome uma dose. Mas cuidado: é bom aguentar bastante!

A expressão, que significa "o mais importante", apareceu quatro vezes só nas declarações que ele deu à imprensa na noite de sábado, depois de marcar um gol saindo do banco no empate por 2 a 2 do Borussia Dortmund com o Bayern de Munique. Mas, nos poucos minutos em que o atacante ficou na zona mista, ficou claro que Silva também adotou outra expressão favorita: "Everyone can see" ("todo mundo pode ver").

Uma amostra: "O mais importante foi a mentalidade. Viemos aqui para mostrar que queremos brigar por títulos e que não temos medo de nenhum time. Acho que todo mundo pode ver que temos um elenco de alto nível nesta temporada para lutar por grandes objetivos", disse Silva, que assim como seu companheiro Nico Schlotterbeck, que havia falado pouco antes, também demonstrava a confiança transmitida por suas palavras.

O português mais uma vez teve uma excelente atuação ao sair do banco em Munique. Seu gol foi uma maravilha técnica: a intuição para saber onde a bola chegaria, o domínio calculado para ficar imediatamente em posição de finalizar, o giro em um espaço curto e a conclusão precisa.

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Paco Alcácer? Fabio Silva é o melhor reserva da história do BVB!

"Meu pai sempre me disse que preciso 'farejar' a bola dentro da área. E eu estava no lugar certo para aproveitar o rebote. Fico feliz por ter conseguido ajudar o time", afirmou. Foi o quinto gol de Silva em jogos oficiais nesta temporada. Em todo o ano anterior, ele marcou três. Sete participações em gols em 13 partidas são um ótimo índice para quem começou jogando apenas cinco vezes.

Dá até para dizer que Silva é, de fato, o melhor jogador a sair do banco na história do clube de Dortmund. É claro que, nessa categoria, o primeiro nome que vem à cabeça é o do ex-atacante do BVB Paco Alcácer, que também detém um recorde da Bundesliga. O espanhol marcou 12 gols após entrar em campo pelo clube entre 2018 e 2020. Nenhum jogador na história da liga fez mais.

Silva soma atualmente seis gols saindo do banco em sua passagem pelo Borussia. Mas, se deixarmos de lado o critério "gol", que obviamente não é pouco importante, o jogador de 24 anos leva vantagem sobre Alcácer. Assim que entra em campo, Silva traz uma energia contagiante, influencia o jogo de imediato, frequentemente se oferece como opção de passe e representa perigo tanto para marcar quanto para dar assistências. Sua dedicação ao entrar durante as partidas é simplesmente notável.

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Fabio Silva garantiu um resultado melhor ao BVB em sete ocasiões

E isso também aparece nos números. Das 17 participações em gols que Silva acumulou em 52 jogos oficiais pelo Dortmund (oito gols e nove assistências), sete garantiram ao BVB, ao fim da partida, um resultado melhor do que aquele registrado antes de sua entrada.

No entanto, não havia nenhuma certeza de que o jogador, que atuou uma vez pela seleção, ainda disputaria esta temporada na região do Ruhr. No meio do ano, apenas um ano depois de o clube pagar 22,5 milhões de euros ao Wolverhampton Wanderers por ele, Silva e as pessoas próximas a ele tinham grande interesse em uma transferência.

A temporada anterior, à sombra de Serhou Guirassy, titular absoluto que continuou contando com o apoio do técnico Niko Kovac mesmo em períodos de evidente falta de gols, aparentemente havia desgastado Silva. Ele até registrou dez participações em gols, um número mais do que respeitável (três gols e sete assistências), mas começou jogando em apenas dez das 39 partidas oficiais.

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Rumores de transferência no meio do ano: o que Fabio Silva diz agora

"Durante a janela de transferências, houve agitação demais em torno de mim, mas isso é normal e faz parte do futebol", disse Silva em Munique, ao recordar aquele período de cerca de três meses atrás. A mudança de ideia veio depois de uma reunião com Kovac e o diretor esportivo Ole Book. "Tivemos uma ótima conversa antes de a janela de transferências fechar. Sinto, e já sabia, que ainda tenho muito a oferecer a este clube. Tenho ainda mais a dar a ele. Adoro jogar por este clube e por seus torcedores. Estou feliz aqui", afirmou.

O problema de Silva é que, até agora, ele funcionou muito melhor no Dortmund saindo do banco do que como titular. Quando começa jogando, às vezes quer fazer demais, pensa demais, por vezes age de forma individualista e tenta forçar jogadas próprias em excesso. Na temporada passada, o BVB venceu apenas três das dez partidas em que Silva começou jogando. Em quatro delas, atuou ao lado de Guirassy.

Essa parceria, em particular, melhorou claramente na temporada atual. Os dois atacantes demonstram prazer em jogar quando estão juntos em campo, e a combinação entre eles funcionou muito bem em algumas ocasiões. "Não se trata apenas de gols. Como jogador, sou mais do que um artilheiro", disse Silva. "Ainda mais quando estou em campo com Serhou. Temos uma sintonia muito boa. Ele é um dos melhores jogadores da sua posição. Aprendo com ele todos os dias."

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Entre o banco e a titularidade: Fabio Silva parece ter aceitado seu papel no BVB

E, trazendo de volta sua nova expressão favorita, acrescentou: "Todo mundo pode ver que às vezes podemos jogar juntos e que gostamos disso." Silva resumiu assim sua situação: às vezes os dois jogam juntos, às vezes ele está em campo desde o apito inicial. Mas, em um clube como o BVB e tendo como concorrente o guineano, isso não acontecerá sempre.

Silva parece ter aceitado essa perspectiva. O ar mal-humorado e um pouco emburrado que ainda aparecia de vez em quando em seu primeiro ano e também na Supercopa, no início da temporada, desapareceu. E o resultado apareceu: ele melhorou imediatamente.

"É claro que prefiro começar jogando a ficar no banco. Se eu dissesse o contrário, não estaria sendo 100% honesto", afirmou Silva. "Procuro sempre manter uma atitude positiva durante a semana. Quando vejo que não vou jogar, é claro que fico chateado nos primeiros momentos, mas sei que posso ser importante para o time. Nesta temporada, tenho sido tanto como titular quanto saindo do banco."

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O BVB está pronto para conquistar títulos? "Essa é a nossa arma nesta temporada"

Até porque os "finalizadores", para usar um termo que Kovac costuma empregar para os jogadores que entram durante as partidas, vêm mostrando uma influência enorme. As 12 participações em gols de jogadores do BVB que saíram do banco colocam o clube na liderança da liga nesse quesito, ao lado do RB Leipzig. Considerando apenas as assistências para gols dadas pelos reservas do Dortmund, as oito registradas após oito rodadas representam um novo recorde da Bundesliga.

É claro que, a esta altura ainda relativamente inicial da temporada, não se sabe aonde isso vai levar. Mas, no sábado, nas dependências da Allianz Arena, dava para perceber entre os envolvidos que o BVB acredita ter chances reais de conquistar títulos neste ano.

"Viemos aqui para vencer. Essa precisa ser a nossa mentalidade nesta temporada", disse Silva, que conquistou um título pela última vez há mais de três anos, com o PSV Eindhoven. "Temos muita qualidade no nosso time. E sabemos que temos uma equipe fantástica neste ano. Os jogadores que começam jogando, os que saem do banco: todos sempre deixam sua marca. Essa é a nossa arma nesta temporada: todos permanecem unidos, todos estão no mesmo barco e dão tudo de si, porque os torcedores e todos no clube merecem conquistar títulos."

Fabio Silva: seus números pelo BVB