Ozil dá recado ao Arsenal: "Eu que decido quando vou embora"

Alemão afirma que pretende cumprir seu contrato com os Gunners até o fim e se mostra pronto para ajudar a equipe de Mikel Arteta quando for chamado

Mesut Ozil está vivendo um momento conturbado no . O jogador não apresenta um bom rendimento dentro de campo há um bom tempo e, por ter um dos maiores salários do elenco, é constantemente especulado para deixar o clube. Porém, o alemão deixou claro que não pretende sair dos Gunners antes do fim de seu contrato.

Ozil não vem sendo titular com Mikel Arteta e a situação era a mesma com Unai Emery, que muitas vezes nem relacionava o meia para as partidas, mesmo com o jogador estando em forma e apto para atuar. E o salário de 350 mil libras semanais (cerca de R$ 2,4 milhões) não ajuda em nada sua situação.

Arteta está trabalhando em um processo de reconstrução do Arsenal e, para isso, deixar de gastar um valor astronômico com um atleta que não joga é fundamental.

Porém, Ozil insiste que só ele pode decidir quando sairá dos Gunners e que, enquanto estiver no clube, continuará lutando por uma vaga entre os titulares.

“Minha posição é clara. Estou aqui até o último dia do nosso acordo e darei tudo o que tenho por este clube”, disse o alemão ao The . “Eu vou decidir quando sair, não outras pessoas. Não assinei por dois ou três anos, assinei por quatro e isso deve ser respeitado por todos.

E mesmo reconhecendo que seu momento não é nada bom, o vencedor da de 2014 mostrou otimismo e disse que ainda acredita que pode se recuperar no clube, onde se sente em casa.

“As coisas têm sido obviamente difíceis, mas adoro o Arsenal, adoro trabalhar lá, adoro as pessoas do clube - as pessoas reais, aquelas com quem estou há muito tempo - e adoro Londres, é a minha casa”, destacou.

“Situações como essas nunca vão me derrubar, elas só me tornam mais forte. Eu mostrei no passado que posso dar a volta por cima e vou mostrar de novo. Quero ajudar meu time e vou lutar por isso. Se estiver em forma, sei o que posso fazer em campo”, completou.

Nesta temporada, Ozil entrou em campo 23 vezes pelo Arsenal, somando apenas um gol e três assistências, e praticamente não teve participação na conquista do título da FA Cup. Mesmo assim, o alemão afirmou que estará preparado para ajudar a equipe novamente assim que for chamado.

“Ainda tenho muito a oferecer e treino o máximo que posso, estando ou não na equipe. Estou fazendo todo o trabalho necessário em campo, com o preparador físico e na academia. Isso é tudo que posso fazer”, explicou.

“Em 2018 eu tinha muitas opções que teriam me rendido muito mais dinheiro ao final de meu contrato, mas me comprometi com o Arsenal porque é onde quero jogar. Nesse sentido, nada mudou. Mikel conhece minha qualidade e estarei pronto quando ele precisar de mim”.